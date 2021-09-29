Исландия: зима в сентябре

Холодно, скользко и снежно в Исландии. Зима пришла на север и запад страны раньше обычного и суровая - с метелью и вьюгой.

Десятки ЧП с этим связанных ежечасно фиксируют экстренные службы. В основном им приходится вызволять угодившие в снежные заносы автомобили.

В горных районах объявлено предупреждение из-за опасности схода лавин. В одном из них в снежную ловушку попал автобус. К счастью, вовремя подоспели спасатели, все 37 пассажиров невредимы и в безопасности.

И всё же такая погода, похоже, стала сюрпризом не для всех.

"Было страшновато. А так славная была поездка, пока мы не съехали с дороги из-за непогоды", - рассказывает эта девушка, застрявшая в своей машине на дороге.

"Ничего нового, жизнеспособность, конечно, снизилась, но ничего необычного", - говорит водитель мимо проезжающего грузовика.

Власти сетуют на то, что далеко не многие владельцы автомобилей успели позаботиться о своей безопасности, поменять летнюю резину на зимнюю. С этим и связывают резкий рост числа ДТП. Тем более что снег в сентябре - весьма необычное явление даже для Исландии.