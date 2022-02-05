Исландия прекратит китобойный промысел

Исландия намерена прекратить китобойный промысел начиная с 2024 года. Причиной стало падение спроса на продукцию после того, как три года назад Япония возобновила коммерческую добычу китов. За это время исландские китобои почти не выходили в море.

По мнению экспертов, китобойный промысел необходимо строго контролировать. Но при этом в данном вопросе важно учитывать не только биологические факторы. Так считает Гисли Викингссон, морской биолог:

– Наша рекомендация относительно китобойного, как и любого другого морского промысла, состоит в том, чтобы установить допустимый предел, который нельзя превышать, а не в том, чтобы вылавливать или не вылавливать конкретные виды.

При этом даже если китобойный промысел устойчив с биологической точки зрения, он может быть неустойчивым с социальной или экономической точки зрения, но это уже выходит за рамки нашей области.

Во многих странах мира активисты-экологи уже несколько десятилетий стремятся добиться полного запрета на китобойный промысел.