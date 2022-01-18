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мир

Извержение вулкана в Тонга вызвало разлив нефти в Перу

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 Марфа Васильева
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Спасатель на побережье Вентанильи после разлива нефти, 17 января 2022 г.
Спасатель на побережье Вентанильи после разлива нефти, 17 января 2022 г.   -   Авторское право  Martin Mejia/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Жители прибрежного перуанского города Вентанилья помогают спасателям собирать нефть. Разлив произошёл в субботу во время разгрузки танкера "Mare Doricum" под итальянским флагом у побережья Вентанильи, сообщили на местном нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем испанской компании Repsol.

"Ограниченный разлив" произошёл из-за сильного волнения на море в результате извержения подводного вулкана у берегов Королевства Тонга, заявили в Национальном институте гражданской обороны.

По той же причине по меньшей мере 80 портов Перу временно прекратили работу. Населению рекомендовали избегать посещения прибрежной полосы; рыбакам рекомендовали не выходить в море и закрепить суда с небольшим водоизмещением на суше. В субботу стало известно, что две женщины утонули во время сильного волнения на море на одном из перуанских пляжей.