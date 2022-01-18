Извержение вулкана в Тонга вызвало разлив нефти в Перу

Жители прибрежного перуанского города Вентанилья помогают спасателям собирать нефть. Разлив произошёл в субботу во время разгрузки танкера "Mare Doricum" под итальянским флагом у побережья Вентанильи, сообщили на местном нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем испанской компании Repsol.

"Ограниченный разлив" произошёл из-за сильного волнения на море в результате извержения подводного вулкана у берегов Королевства Тонга, заявили в Национальном институте гражданской обороны.

По той же причине по меньшей мере 80 портов Перу временно прекратили работу. Населению рекомендовали избегать посещения прибрежной полосы; рыбакам рекомендовали не выходить в море и закрепить суда с небольшим водоизмещением на суше. В субботу стало известно, что две женщины утонули во время сильного волнения на море на одном из перуанских пляжей.