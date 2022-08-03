Зачем Пелоси отправилась на Тайвань и грозит ли это военным противостоянием Пекина и Тайбэя?

Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, став самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Этот шаг спровоцировал Китай, который считает Тайвань своей территорией, объявить о начале военных учений в 20 км от острова.

Президент Джо Байден ответил, что США все еще придерживается "политики единого Китая", которая все же допускает неформальные отношения и оборонные связи с Тайбэем.

Визит Пелоси усилил напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, который рассматривает визиты иностранных правительственных чиновников в Тайбэй как признание ими суверенитета этой территории.

На него также неоднозначно отреагировали и другие страны региона. Так, Япония призвала не эскалировать ситуацию и отдать приоритет дипломатическим способам урегулирования, а президет Южной Кореи сообщил, что не будет встречаться с Пелоси из-за нежелания прерывать запланированный отпуск.

Зачем Пелоси поехала на Тайвань?

На протяжении десятилетий Пелоси демонстрировала поддержку демократических движений по всему миру. В 1991 году она приехала на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где двумя годами ранее китайские власти силой подавили протесты оппозиции, требующей демократических перемен.

В сопровождении американских чиновников Пелоси развернула на площади антикоммунистический плакат.

Нэнси Пелоси развернула на площади Тянаньмэнь антикоммунистический плакат в 1991. ASSOCIATED PRESS/ASSOCIATED PRESS

Весной этого года она возглавила делегацию Конгресса в ходе визита в Киев.

Спикер рассматривает свою поездку на Тайвань как часть более широкой миссии, поскольку "мир стоит перед выбором между автократией и демократией".

"Мы должны поддержать Тайвань", - заявила она в статье, опубликованной газетой The Washington Post по прибытии на Тайвань. Она упомянула об обязательстве, которое США взяли на себя в отношении демократического Тайваня в соответствии с законом 1979 года.

"Очень важно, чтобы Америка и наши союзники ясно дали понять, что мы никогда не уступим автократам", - написала она.

Какова позиция США по Тайваню?

Администрация Байдена и Пелоси утверждают, что Соединенные Штаты остаются приверженными своей "политике единого Китая".

Тайвань и материковый Китай разделились в ходе гражданской войны в 1949 году. Но Китай утверждает, что остров является его частью, и не исключает применения военной силы для захвата власти на этой территории.

В последние годы Китай усиливает дипломатическое и военное давление на Тайвань. В 2016 году КНДР разорвала все контакты с правительством Тайбэя после того, как президент Цай Инвэнь отказалась поддержать заявление о том, что остров и материковая часть - единая нация, единственным законным правительством которой является коммунистический Пекин.

Пекин рассматривает официальные контакты США с Тайванем попыткой легитимизировать и укрепить фактическую независимость острова, длившуюся десятилетиями, хотя власти США утверждают, что не поддерживают такой шаг.

Как Китай отреагировал на визит?

Вскоре после прибытия Пелоси в Тайбэй Пекин объявил о проведении серии военных операций и учений. Народно-освободительная армия Китая подчеркнула, что маневры пройдут в водах и небе вблизи Тайваня и будут включать в себя стрельбу боеприпасами дальнего радиуса действия в Тайваньском проливе.

Государственное китайское агентство Синьхуа сообщило, что армия планирует провести учения с боевой стрельбой с четверга по воскресенье в нескольких местах. Изображение, опубликованное СМИ, указывает на то, что учения будут проходить в шести различных акваториях вод, окружающих Тайвань.

В среду Министерство обороны Тайваня сообщило, что Китай направил в сторону острова 21 самолет, 18 из которых - истребители, а также самолет раннего предупреждения и самолет радиоэлектронной борьбы.

Что отвечают США?

Видеозвонок между лидерами США и Китая. Susan Walsh/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Хотя Байден выразил некоторую настороженность по поводу поездки Пелоси, администрация не выступила открыто против, заявив, что Пелоси сама решает куда ей ехать.

В преддверии визита американские военные активизировали свои действия в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, авианосец USS Ronald Reagan и его ударная группа находились в Филиппинском море в понедельник, сообщает AP со ссылкой на анонимных официальных лиц.

Авианосец USS Ronald Reagan, крейсер USS Antietam и эсминец USS Higgins покинули порт Сингапура и отправились на север в направлении порта приписки в Японии. На авианосце находится целый ряд самолетов, включая истребители F/A-18 и вертолеты, а также сложные радарные системы и другое вооружение.

Существует ли риск вооруженного конфликта?

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден ясно дали понять, что не хотят этого. В разговоре с Байденом на прошлой неделе Си подчеркнул, что страны должны сотрудничать в тех областях, где это возможно.

Самый большой риск начала конфликта, по мнению экспертов, - это неосторожность в случае, если Китай попытается совершить провокацию в Южно-Китайском море. К ним относятся близкие пролеты с другими самолетами или столкновения судов.

"Несмотря на националистическую риторику, Китай будет осторожен, чтобы не нарваться на конфликт с колоссальным ущербом", - говорит Ю Ли, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House.

История вопроса

Шириной всего 130 км, Тайваньский пролив, отделяющий одноименный остров от коммунистического Китая, является основным геополитическим очагом напряженности с момента окончания гражданской войны в Китае в 1949 году.

В конце гражданского конфликта коммунистическим силам Мао Цзэдуна удалось победить националистов Чан Кайши, которые отправились на Тайвань.

Первый кризис в Тайваньском проливе разразился в августе 1954 года, когда националисты из Китайской Республики - официальное название Тайваня - разместили тысячи солдат на Кинмене и Мацу, двух небольших островах в нескольких километрах от материка.

Пекин ответил артиллерийскими обстрелами и захватил острова Дачэнь и Ицзяншань в 400 километрах к северу от Тайбэя. США поддержали в этом конфликте Тайвань и едва не вступили в прямое столкновение с Китаем.

Бои вновь вспыхнули в 1958 году, когда войска Мао подвергли бомбардировке Кинмен и Мацу в попытке снова вытеснить националистические войска.

Опасаясь, что потеря этих островов приведет к краху националистов и захвату Тайваня, президент США Дуайт Эйзенхауэр приказал оказать Тайбэю военную поддержку. США даже в течение короткого времени рассматривали возможность применения ядерного оружия против Китая.

Установился статус-кво этих островов, но войска Мао продолжали периодически бомбить Кинмен до 1979 года.

Третий кризис случился спустя 37 лет, когда и Китай, и Тайвань сильно изменились.

После смерти Мао в 1976 году Китай остался под контролем Коммунистической партии, но начал период реформ.

Тайвань постепенно отказывается от авторитаризма Чан Кайши и движется в сторону "прогрессивной демократии", как ее называют эксперты. На острове начинает формироваться тайваньская идентичность, сильно отличающаяся от китайской.

В 1995 году Китай начал испытательные пуски ракет в водах вокруг Тайваня в знак протеста против визита тайваньского лидера Ли Тэн Хуэя в США. Год спустя Китай снова провел ракетные испытания в связи с первыми прямыми президентскими выборами на острове.

Соединенные Штаты отреагировали на сигнал и направили в регион две авианосные группы, и Ли Тен Хуэй одержал победу на выборах. В следующем году Ньют Гингрич стал первым спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань, - прецедент, который Нэнси Пелоси повторила в 2022 году, четверть века спустя.