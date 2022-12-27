Тайвань увеличил срок военной службы из-за "растущей угрозы со стороны Китая"

Президент Тайваня Цай Инвэнь объявила о продлении обязательной военной службы с четырех месяцев до одного года, заявив, что острову необходимо подготовиться к растущей угрозе со стороны Китая.

Это стало ответом на проведенные армией КНР военные учения у берегов Тайваня. В рамках маневров в сторону острова, который Китай считает своей территорией, были направлены 71 самолет и 7 кораблей.

Как отмечает Пекин, "это стало решительным ответом на нынешний сговор между США и Тайванем и их провокации".

Отношения между странами испортились в августе после визита на Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

На саммите Большой двадцатки в ноябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что тайваньский вопрос — "красная линия" в китайско-американских отношениях.