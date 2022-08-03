Нэнси Пелоси на Тайване: "дружеский визит" и гнев Китая

"Дружеский визит" или "дерзкое нарушение" стабильности в регионе – Пекин и Тайбей по-разному охарактеризовали приезд Нэнси Пелоси на Тайвань.

Спикер Палаты представителей, за полётом которой следили более семисот тысяч пользователей сервиса Flightradar24, встретилась с лидером острова Цай Инвэнь и получила из её рук почётный "Орден Благожелательных облаков".

Наша делегация прибыла на Тайвань, чтобы чётко заявить: США вас поддерживают. Нэнси Пелоси Спикер Палаты представителей Конгресса США

В среду американского политика примут члены Законодательного собрания Тайваня, в том числе представители правящей Демократической прогрессивной партии и оппозиционного Гоминьдана.

Пекин оценивает любые контакты Тайбэя с действующими иностранными политиками как попытки легитимизировать тайваньскую государственность. В ответ на визит третьего лица в системе власти США в КНР объявили о проведении манёвров и ограничении полётов вокруг острова на время учений.

В ночь на среду в опознавательную зону ПВО Тайваня вошел 21 самолет армии Китая, об этом сообщили военные острова. Президент Цай Инвэнь заявила, что её администрация "не отступит перед угрозой военного нападения".

Цай Инвэнь: "Ваш визит не только демонстрирует сильную поддержку со стороны Конгресса США, но и посылает миру сигнал о том, что демократии объединяют усилия перед лицом общих вызовов".

Несмотря на анонсированные боевые стрельбы в акватории Тайваньского пролива, обозреватели полагают, что визит Пелоси не приведёт к военной эскалации. На прошлой неделе входе телефонного разговора Джо Байден и Си Цзиньпин дали понять, что не стремятся к конфликту, а их страны должны продолжать сотрудничество в тех областях, где это возможно.Тем не менее эксперты опасаются, что напряженность вокруг Тайваня – мирового лидера по производству полупроводников – может нанести ущерб торговле и нарушить логистические цепочки.