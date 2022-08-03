Нэнси Пелоси на Тайване: "дружеский визит" и гнев Китая

Нэнси Пелоси на Тайване: "дружеский визит" и гнев КитаяКомментарии
"Дружеский визит" или "дерзкое нарушение" стабильности в регионе – Пекин и Тайбей по-разному охарактеризовали приезд Нэнси Пелоси на Тайвань.
Спикер Палаты представителей, за полётом которой следили более семисот тысяч пользователей сервиса Flightradar24, встретилась с лидером острова Цай Инвэнь и получила из её рук почётный "Орден Благожелательных облаков".
В среду американского политика примут члены Законодательного собрания Тайваня, в том числе представители правящей Демократической прогрессивной партии и оппозиционного Гоминьдана.
Пекин оценивает любые контакты Тайбэя с действующими иностранными политиками как попытки легитимизировать тайваньскую государственность. В ответ на визит третьего лица в системе власти США в КНР объявили о проведении манёвров и ограничении полётов вокруг острова на время учений.
В ночь на среду в опознавательную зону ПВО Тайваня вошел 21 самолет армии Китая, об этом сообщили военные острова. Президент Цай Инвэнь заявила, что её администрация "не отступит перед угрозой военного нападения".
Несмотря на анонсированные боевые стрельбы в акватории Тайваньского пролива, обозреватели полагают, что визит Пелоси не приведёт к военной эскалации. На прошлой неделе входе телефонного разговора Джо Байден и Си Цзиньпин дали понять, что не стремятся к конфликту, а их страны должны продолжать сотрудничество в тех областях, где это возможно.Тем не менее эксперты опасаются, что напряженность вокруг Тайваня – мирового лидера по производству полупроводников – может нанести ущерб торговле и нарушить логистические цепочки.