Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань после встречи с главой администрации острова и другими официальными лицами. Этот визит усилил напряжённость в отношениях с Китаем и вызвал обеспокоенность других азиатских государств.

"То, что она делает, создаёт проблемы в очень, очень деликатном вопросе, а именно в вопросе Тайваня. И поэтому я действительно думаю, что визит Нэнси Пелоси усугубил ситуацию. /.../ Мы должны попытаться сохранить мир и спокойствие в Тайваньском проливе, это то, чего хотят все азиатские государства. И лучший способ сделать это — придерживаться статуса-кво, тогда можно будет сохранить мир", - считает Кишор Махбубани, бывший представитель Сингапура в ООН и экс-председатель Совета безопасности.

После отъезда спикера конгресса с Тайваня китайские военные провели внеплановые масштабные учения.

Сама Нэнси Пелоси заявила, что вместе с сопровождающей её делегацией посетила Тайвань для демонстрации своей приверженности самоуправляющемуся острову, на который Китай претендует как на свою неотъемлемую территорию.

Следующие этапы азиатского турне Пелоси - Южная Корея и Япония. Ранее она посетила также Малайзию и Сингапур.