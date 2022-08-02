Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: напряжение нарастает

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, несмотря на протесты Китая. Пелоси стала самым высокопоставленным американским чиновником за последние 25 лет, посетившим остров.

Предупреждения Пекина о "решительных и жестких мерах" были проигнорированы. Белый дом заверил, что "визит не является нарушением вопросов суверенитета".

Сразу после прибытия Пелоси заявила, что ее поездка "подтверждает непоколебимую приверженность Америки поддержке динамично развивающейся демократии Тайваня". По словам спикера Палаты представителей, солидарность Америки с 23-миллионным населением Тайваня сегодня "важна как никогда, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией". Она добавила, что Соединенные Штаты выступают против "односторонних усилий по изменению статус-кво".

США направили к восточному побережью Тайваня авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган".

Министерство обороны Китая объявило о проведении серии "точечных военных операций", в качестве ответа на визит Пелоси в Тайбэй. В оборонном ведомстве КНР пояснили, что учения направлены на "решительную защиту национального суверенитета и территориальной целостности Китая".

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Китай имеет право принимать меры для защиты своего суверенитета.

"Этот возможный, потенциальный, необъявленно реализуемый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань [мы рассматриваем – _ред._] как очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В среду Нэнси Пелоси встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посетит парламент.