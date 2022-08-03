Война в Украине увеличивает прибыль нефтегазовых компаний, вызывая тем самым споры о рациональном использовании этих доходов.

Чистая прибыль норвежского гиганта по добыче ископаемого топлива Equinor только во втором квартале 2022 года утроилась.

Глава правительства Польши заявил, что через высокие цены на энергоносители Норвегия "наживается на войне".

Euronews побеседовал с Берит Линдеман, генеральным секретарем международной правозащитной организации Норвежского Хельсинкского комитета.

Ханс фон дер Брели, Euronews:

— Премьер-министр Польши призвал Норвегию использовать прибыль от нефти и газа для массовой поддержки наиболее пострадавших стран, главным образом Украины.

Берит Линдеман, генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета:

— Он действительно прав: Норвегия только в этом году заработает дополнительно 60 миллиардов евро на нефти и газе. И Норвегия только что увеличила поддержку Украины на один миллиард евро. На самом деле такую сумму страна заработала всего за несколько дней. Поэтому мы считаем, что с учетом огромных доходов, которые мы получаем от нефти и газа, мы должны увеличить поддержку и перечислять на порядок больше.

В этом году доходы Норвегии от добычи ископаемых могут составить около 97 миллиардов долларов. Это в три с лишним раза больше, чем в предыдущем году. Большая часть этих доходов будет направлена в фонд национального благосостояния Норвегии для поддержки страны после того, как нефть иссякнет

В стране развернулись дебаты о том, следует ли откладывать прибыль от ископаемых ресурсов или начинать тратить больше уже сейчас. Норвежский Хельсинкский комитет считает, что средств хватает на все.

Ханс фон дер Брели, Euronews:

— Достаточно ли Норвегия делает для поддержки Украины по сравнению с другими странами Европы?

Берит Линдеман, генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета:

— У Норвегии дела идут неплохо. Но если учесть огромные потребности, мы могли бы платить гораздо больше, используя лишь небольшую часть дополнительных доходов, которые поступают от роста цен на нефть и газ.

Совсем недавно возобновилось строительство трубопровода по дну Балтийского моря в Польшу. Таким образом, Норвегия ответила на призывы европейских стран к увеличению объемов газа. На это десятилетие планируется реализация еще нескольких проектов, которые могут повлечь за собой проблему ускорения изменения климата.