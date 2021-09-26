Норвегия отменила большинство коронавирусных ограничений

Три, два, один, возврат к нормальной жизни: в субботу, в 16 часов по местному времени, Норвегия сняла большинство коронавирусных ограничений. Жителям страны разрешено не соблюдать социальную дистанцию, стадионы и залы культурных мероприятий могут быть заполнены на сто процентов, а ночные клубы снова открылись.

«Теперь мы можем жить почти так же как до удара пандемии. Но не думаю, что всё будет как раньше. Коронавирус будет влиять на нашу жизнь до конца наших дней, хорошо это или плохо. Мы поняли, насколько мы уязвимы и как много можем достичь вместе», — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Правило социального дистанцирования накануне отменили и Нидерланды: однако вместе с этим посетители баров, ресторанов, театров и кинотеатров стали обязаны предъявлять санитарный пропуск.

«Мы боялись, что будут люди, которые не захотят показывать пропуск, расстроятся и уйдут. Так вполне могло случиться, но пока не случилось. Всё идет хорошо», — рассказала сотрудница бара в Гааге.

Санитарный пропуск до сих пор не нужен в нидерландских музеях, библиотеках и на террасах ресторанов. Экспресс-тесты на коронавирус остаются бесплатными.

Тем не менее в субботу на акции протеста против санитарных пропусков вышли сотни нидерландцев. Они заявили, что новые правила — дискриминирующие.