Новая жизнь металла старых платформ

Новую жизнь конструкциям старых нефтяных платформ дают на севере Норвегии. Там действует завод по переработке буровых вышек. Конструкцию весом в 40 тысяч тонн там разбирают за полгода, причём 98% этой массы можно использовать повторно.

Сперва с платформы снимают всё оборудование, удаляют вредные материалы — например асбест, затем оставшейся пустой оболочкой занимаются мощные режущие машины.

Самый ценный материал — это как раз основные элементы каркаса, высококачественная холодоустойчивая сталь, способная выдержать суровые условия Северного моря.

Стурла Магнус, Aker Solutions:

"Всю сталь сортируют и режут на куски. Потом мы доставляем её партнёрам, с которыми работаем. Там её плавят и возвращают в цикл. Это огромное преимущество с точки зрения углеродного следа".

Экологический смысл усилий в том, что от переплавки стали получается на 60-70% меньше парниковых газов, чем при производстве нового металла.

Качественная сталь может вернуться в море — или в новых буровых платформах, других промышленных сооружениях или, например, в опорах для ветряков.