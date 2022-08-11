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Норвегия

Новая жизнь металла старых платформ

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 Euronews
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98% материалов буровой платформы можно использовать повторно
98% материалов буровой платформы можно использовать повторно   -   Авторское право  Helge Hansen/AP

Новую жизнь конструкциям старых нефтяных платформ дают на севере Норвегии. Там действует завод по переработке буровых вышек. Конструкцию весом в 40 тысяч тонн там разбирают за полгода, причём 98% этой массы можно использовать повторно.

Сперва с платформы снимают всё оборудование, удаляют вредные материалы — например асбест, затем оставшейся пустой оболочкой занимаются мощные режущие машины.

Самый ценный материал — это как раз основные элементы каркаса, высококачественная холодоустойчивая сталь, способная выдержать суровые условия Северного моря.

Стурла Магнус, Aker Solutions:

"Всю сталь сортируют и режут на куски. Потом мы доставляем её партнёрам, с которыми работаем. Там её плавят и возвращают в цикл. Это огромное преимущество с точки зрения углеродного следа".

Экологический смысл усилий в том, что от переплавки стали получается на 60-70% меньше парниковых газов, чем при производстве нового металла.

Качественная сталь может вернуться в море — или в новых буровых платформах, других промышленных сооружениях или, например, в опорах для ветряков.