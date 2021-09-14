Норвегия меняет курс: к власти возвращаются левоцентристы

Норвегия меняет курс. После 8-летнего перерыва к власти в королевстве возвращаются левоцентристы. По результатам прошедших в понедельник выборов оппозиционная Рабочая партия и ее союзники получают 100 из 169 парламентских мандатов.

Лидер партии Йонас Гар Стёре после победы заявил, что кроме Рабочей партии в состав правительства войдут Партия центра и Социалистическая левая партия".

Итак, Норвегия ясно дала понять, что ее народ хочет более справедливого общества. Большое спасибо всем, кто внес свой вклад в это и проголосовал за перемены Йонас Гар Стёре лидер Рабочей партии Норвегии

Нынешний премьер-министр Эрна Сульберг признала поражение после того, как по итогам выборов ее партия и союзники заметно потеряли поддержку, а значит, и большинство.

Из-за долгого пребывая у власти и веры в экономический либерализм Сульберг прозвали "Железная Эрна".

При ней была расширена нефтяная разработка в стране и снижены налоги.

Рабочая партия же обещает повести страну в противоположном направлении.

Как ожидается, экологическая политика станет основным условием поддержки правительства со стороны будущих союзников на левом фланге.