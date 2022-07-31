Макс Ферстаппен победил в Венгрии

Нидерландский гонщик из команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при» Формулы-1 в Венгрии. Он стартовал с 10-й позиции, но обогнал как стартовавшего с первой позиции британца Джорджа Рассела из команды «Мерседес», так и победителя предыдущего этапа в Австрии монегаска Шарля Леклера из команды «Феррари».

Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим финишировал Джордж Расселл. Ферстаппен упрочил лидерство в общем зачете, набрав 258 очков. На втором месте идет Шарль Леклер. Мексиканский пилот «Ред Булла» Серхио Перес замыкает тройку лидеров.

В Кубке конструкторов первое место занимает «Ред Булл», на втором месте идет «Феррари», на третьем — «Мерседес».

Следующий этап пройдет в Бельгии с 26 по 28 августа.