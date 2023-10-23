Автогонщик Макс Ферстаппен одержал 50-ю победу в карьере

By Euronews

Нидерландец Макс Ферстаппен победил в 50-й гонке "Формулы-1" в своей карьере и побил свой же рекорд по количеству триумфов в сезоне.

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Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа "Формулы-1", который прошел в США в воскресенье.

Победа стала 50-й в карьере 26-летнего пилота "Ред Булл", третьей — на этом треке в Техасе и 15-й в текущем сезоне. Таким образом Макс Ферстаппен побил рекорд по количеству выигранных гонок в одном сезоне, который сам же и установил в прошлом году.

Больше 50 побед в карьере одерживали лишь четыре гонщика во всей истории "Формулы-1": француз Ален Прост (51), немцы Себастьян Феттель (53) и Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

В воскресной гонке в Техасе 38-летний Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", занял второе место. Тройку лидеров замкнул его соотечественник Ландо Норрис из команды "Макларен".