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Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при Бельгии

Для Марка Ферстаппена это 45-я победа в карьере
Для Марка Ферстаппена это 45-я победа в карьере Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Пилот Red Bull финишировал первым с шестого места на старте.

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал десятую победу в сезоне. На этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам Формулы-1 Гран-при Бельгии он финишировал первым с шестого места на старте. Его напарник по команде Серхио Перес финишировал вторым и принёс команде пятый в сезоне победный дубль.

Для Марка Ферстаппена это 45-я победа в карьере. для команды Red Bull это уже 13-я подряд победа.

В общем зачете третье место занимает испанский автогонщик Фернандо Алонсо

После летнего перерыва соревнования продолжатся этапом в Зандфорте.

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