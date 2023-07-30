Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при Бельгии

Euronews

Пилот Red Bull финишировал первым с шестого места на старте.

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал десятую победу в сезоне. На этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам Формулы-1 Гран-при Бельгии он финишировал первым с шестого места на старте. Его напарник по команде Серхио Перес финишировал вторым и принёс команде пятый в сезоне победный дубль.

Для Марка Ферстаппена это 45-я победа в карьере. для команды Red Bull это уже 13-я подряд победа.

В общем зачете третье место занимает испанский автогонщик Фернандо Алонсо

После летнего перерыва соревнования продолжатся этапом в Зандфорте.