Болгария выбирает дипломатию

Болгария не станет направлять своих военных в другие страны для участия в боевых действиях без одобрения парламента страны. Так было решено на правительственном заседании, где обсуждался кризис в отношениях России и НАТО.

– Правительство решило отдать приоритет стратегии, направленной на деэскалацию напряжённости между НАТО и Российской Федерацией, а также использовать все возможности для разрешения этого конфликта дипломатическими средствами, – заявил Кирил Петков, премьер-министр Болгарии. – Основой нашей оборонной стратегии будет болгарская армия, то есть – болгарские войска, болгарское командование и болгарское военное руководство.

Передаёт корреспондент Euronews Анастасия Димитрова:

– Заявление болгарского правительства прозвучало на фоне сообщений о том, что Испания и Нидерланды намерены отправить корабли и истребители на территорию Болгарии. Но ни премьер, ни министр обороны никак это не прокомментировали. В связи с нынешним ростом напряжённости мнения болгарских граждан разделились как никогда:

– Мы члены НАТО и должны действовать соответственно, хотя боевые корабли в Чёрном море – это ничего хорошего. Но тут – либо «за», либо «против», среднего не дано.

– Что вообще американцы делают в Чёрном море? Прошу прощения, но они уже разрушили всю Азию – Иран, Ирак и другие страны.

– Это называется демократия. Вы за что-то проголосовали, а власти сделали свой выбор, и теперь вам остаётся лишь смотреть и слушать.

Эта украинка живёт в Болгарии больше 40 лет. Она с тревогой следит за новостями с Украины, которая, по её словам, уже восемь лет ведёт войну с Россией:

– Мы хотим мира, но готовимся к войне. У меня брат в Киеве, его сын год был на фронте добровольцем. А муж племянницы вернулся с фронта без ног. Вчера мы разговаривали с братом и я спросила, не страшно ли ему. Он ответил – чего нам бояться? Мы у себя дома. Если нужно, возьму винтовку и буду защищать страну.

И в Болгарии, и на Украине большинство жителей надеются на мирное разрешение конфликта. София направит усилия на достижение этой цели дипломатическим путём.