Болгария: экс-премьер отпущен без предъявления обвинений

Экс-премьер министр Болгарии Бойко Борисов отпущен на свободу. Он был задержан в четверг вечером по подозрению в вымогательстве.

Выйдя из полицейского участка в Софии, где провёл последние сутки, 62-летний Борисов назвал случившееся "грубым и тошнотворным", заявив, что Болгария "возвращается к коммунизму". Обвинения экс-премьеру не предъявлены.

Борисов был арестован в рамках крупномасштабной полицейской операции по приказу министерства внутренних дел и на основании полученных от европейской прокуратуры 120 досье. По информации близкого к расследованию источника, Борисов подозревается в получении взяток от игорного магната в обмен на налоговые скидки.

Задержание Борисова не было согласовано с национальной прокуратурой по "чрезвычайной причине": правительство хотело обойти генерального прокурора Ивана Гечева, которого в стране регулярно обвиняют в том, что он закрывает глаза на коррупционные дела.

Действующий премьер-министр Кирилл Петков, пообещавший "нулевую терпимость" к коррупции, осудил "абсолютный саботаж со стороны прокуратуры".

Не только Борисов, но и другие члены консервативной партии, включая бывшего министра финансов, были взяты под стражу, но затем отпущены без предъявления обвинений. Прокуратура объяснила это "отсутствием необходимых доказательств".

Петков в ответ пообещал "продолжить бороться за то, чтобы Болгария стала свободной и нормальной европейской страной". "Неприкасаемых больше нет", добавил он.