Болгария: вера сильнее страха

Даже во время пандемии одна традиция объединяет всех болгар - в этот день они, как и прежде, собираются вместе, чтобы отметить этот праздник.

Это Крещение! Старинный обряд в маленьком болгарском городке Калофер - в ледяную воду реки Тунджа под горячие ритмы традиционного болгарского танца бросают крест. Затем молодые парни ныряют за ним.

В доме Анастасовых к ритуалу накануне вечером готовились представители трех поколений. По легенде, тот, кто примет участие в этом мероприятии и будет здоров и безмерно счастлив в новом году.

Милен Анастасов: "Около 35 лет назад мне поставили диагноз артрит. Мне тогда было 9 лет. Отец предупредил меня, чтобы я ни в коем случае не спускался в реку. И даже пытался крикнуть "нет" в последний момент. Но я уже был в воде, и с того дня у меня не было никаких симптомов или болей".

Однако история праздника знает и нелегкие времена.

Генчо Анастасов: "Во времена социализма нас преследовали. Полиция пыталась нас поймать, нас отстраняли от школьных занятий, запрещали ходить в церковь. Они резали наши волынки и барабаны. А мы всего через час или два, делали новые барабаны и снова шли к реке".

Юлиан Стоянов, Euronews: "Хотя недавно в Болгарии был обнаружен новый вариант коронавируса омикрон, лишь немногие люди здесь надели маски или держатся на безопасном расстоянии друг от друга".

Отец Димитрий: "Вера сильнее страха перед ковид. Все наладится, терпение и вера - это все, что нужно людям. А также любовь. Это самое главное".

На протяжении веков болгарские традиции претерпели различные испытания. Однако, как раньше, так и сейчас, что бы ни встречалось на их пути, болгары сохраняют свой духовный огонь.