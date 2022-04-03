Казахстан сообщает об аресте шпиона

Службы безопасности Казахстана заявили в воскресенье об аресте шпиона, гражданина страны. По их словам, арестованный работал на зарубежную разведку и, предположительно, планировал нападение на президента, высокопоставленных казахских чиновников, а также на сотрудников силовых структур. При обыске дома у подозреваемого были обнаружены пистолет иностранного производства, наркотики и крупная сумма денег. В заявлении спецслужб также говорится, что арестованный уже дал признательные показания и против него возбуждено уголовное дело о терроризме.

В Казахстане, бывшей советской республике и самой богатой стране Центральной Азии, в начале января мирные протесты против повышения цен на топливо вылились в кровавые столкновения и грабежи. Погибли более 200 человек, и президент Касым-Жомарт Токаев обратился к войскам возглавляемого Россией ОДКБ для восстановления контроля. Казахские власти представили насилие как "нападение террористических групп" и подвергли критике освещение событий иностранными СМИ.