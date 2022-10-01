Граждане Болгарии идут на четвёртые выборы за два года

Граждане Болгарии идут на четвёртые выборы за два годаКомментарии
Граждане Болгарии уже в четвёртый раз за два года идут на всеобщие выборы. Это предшествовал распад правящей коалиции во главе с лидером партии «Продолжаем перемены» Кирилом Петковым – парламент в июне выразил его правительству вотум недоверия. Теперь избирателям предстоит определить новый состав парламента.
Главным оппонентом Кирила Петкова называют бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Соцопросы прогнозируют, что его правоцентристская партия ГЕРБ может получить почти четверть голосов избирателей. Это самый высокий рейтинг в стране, но даже такой результат не позволит Борисову обойтись без коалиции.
Третье место после партий Петкова и Борисова занимает ультраправое объединение «Возрождение». Его лидеры выступают за сближение с Россией, против влияния ЕС и НАТО.