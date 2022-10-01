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мир

Граждане Болгарии идут на четвёртые выборы за два года

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 Андрей Позняков
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Предвыборные акции в Софии
Предвыборные акции в Софии   -   Авторское право  Visar Kryeziu/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Граждане Болгарии уже в четвёртый раз за два года идут на всеобщие выборы. Это предшествовал распад правящей коалиции во главе с лидером партии «Продолжаем перемены» Кирилом Петковым – парламент в июне выразил его правительству вотум недоверия. Теперь избирателям предстоит определить новый состав парламента.

Главным оппонентом Кирила Петкова называют бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Соцопросы прогнозируют, что его правоцентристская партия ГЕРБ может получить почти четверть голосов избирателей. Это самый высокий рейтинг в стране, но даже такой результат не позволит Борисову обойтись без коалиции.

Если на предыдущих выборах разделение было за и против модели управления последних 10 лет, которую олицетворяли ГЕРБ и Бойко Борисов, то сейчас главные вопросы — это стабилизация, удержание цен и последствия войны. Основное разделение в стране сейчас происходит между Востоком и Западом на политической карте, а не между сохранением статуса-кво и переменами.
Парван Симеонов
политолог Gallup International

Третье место после партий Петкова и Борисова занимает ультраправое объединение «Возрождение». Его лидеры выступают за сближение с Россией, против влияния ЕС и НАТО.