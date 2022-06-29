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Россия

"Голоса из России": "нацменьшинства будут ассоциировать себя с украинцами, с угнетенными"

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фрагмент видео фонда
фрагмент видео фонда   -   Авторское право  "Свободная Бурятия"

Александра Гармажапова – руководитель международного антивоенного фонда «Свободная Бурятия», который был создан после начала войны в Украине. Это первая этническая антивоенная инициатива России. Идея создания появилась после публикации видео «Буряты против войны», на которое откликнулось много людей. Сейчас фонд оказывает юридическую поддержку контрактникам, которые не хотят воевать и обличает этнический расизм и ксенофобию в России.

Александра Гармажапова: “Бурятских военнослужащих кидают в самое пекло войны первыми, мы исходим из того, что их просто было нее жалко Кремлю, потому что они не относятся к государствообразующему народу. И нам было очень важно объяснить, что мы считаем эту войну ксенофобской. Потому что изначально были брошены национальные меньшинства в самую гущу, и второй момент, что эта война связана в первую очередь с неуважением к Украине, потому что это неуважение украинской культуры, неуважение украинского языка и неуважение украинского выбора. То есть с помощью одних меньшинств пытаются подавить некое в российском понимании другое меньшинство.

Мы считали важным обозначить, что буряты – не приспешники и не слуги Владимира Путина и поэтому мы решили записать видео «Буряты против войны». Мы получили почти сразу очень очень много сообщений от бурят, которые писали, что они полностью нас поддерживают, о том, что они очень рады, что хоть кто-то об этом говорит. И таким образом, мы это подчеркиваем, мы стали голосом бурят, которые не могут говорить внутри страны. Нам стали писать родственники контрактников и сами контрактники спрашивать, как нам расторгнуть контракт, если я не хочу ехать в Украину.

Я заявила о теме денацификации в России, я заявила о расизме в России, о ксенофобии, потому что я подумала, какая денацификация Украины, если я росла в Санкт Петербурге и с детства сталкивалась с ксенофобией и расизмом в Петербурге в России. И я сначала думала, что это только у меня такой диссонанс внутренний, а когда я начала об этом писать, я увидела, что это у очень многих народов России сработал такой же триггер.

Среди национальных меньшинств настроения по отношению к тому, что происходит в Украине, они такие, что мы понимаем украинцев. Многие пишут о том, что мы с украинцами в одной лодке. Мы все были в советском союзе и мы все слышали, что наши языки деревенские. Мы все знали, что мы – второй сорт, (потому) что для того, чтобы быть первым сортом нужно быть русским. Кремль запустил для себя очень неприятные процессы связанные с Украиной, потому что Кремль не понял, что эти национальные меньшинства будут ассоциировать себя с украинцами, с угнетенными".