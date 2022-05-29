Россия-Украина: путь к миру через единство вкусов и воспоминаний

Это "Пирожки Бар" в Париже. Он открылся после начала войны в Украине. В меню здесь соединены традиционные блюда украинской и русской кухни.

Хозяйка заведения Елена Биктимирова несёт в себе обе культуры, она из России, а одна из ее бабушек и многие родственники из Украины. Елена говорит, что суть ее идеи – объединить людей, между которыми пролегла пропасть войны.

Елена Биктимирова, владелица "Пирожки бара":

"Это рецепты моих украинской и русской бабушек. Вареники, например, меня учила делать бабушка. Она из украинской деревни Пустовойтово. И всё детство я провела там. Самое дороге в детстве – это вкус бабушкиных вареников и пельменей, которые ты можешь дать миру, это помогает, спасает, меня и, мне кажется, всех, кто со мной работает, всех, кто сюда приходит. Что меня поразило, это насколько публика позитивно реагирует на данный концепт. У меня очень много клиентов из Украины и из России, и все рады поддержать Пирожки бар, потому что это место единения, мира, любви, вкуса, который нам знаком с детства".

Работы на тему единения во имя мира на стенах "Пирожки бара" бесплатно, вдохновившись идеей, выполнили современные художники из разных стран. А блюда все здесь вручную готовят женщины из России и Украины.

Елена Биктимирова:

"Меня поразило то, что рецепт моей мамы и рецептура девушек, с которыми я работаю, совпадают практически до мелочей. То есть и Украина и Россия – мы делаем по одним стандартам. И вот здесь мы нашли абсолютное единение, когда мы пробуем что-то мы говорим, а да, это то самое!

В день открытия ко мне пришло очень много гостей из Петербурга, из Москвы, из Киева, абсолютно из всех регионов России и Украины. Все говорили, о да, это то самое. Поэтому это место единения, и здесь мы нашли возможность показать, что мы друг друга любим и что мы родные.

Это нужно миру, потому что я – русская, а у меня три брата сегодня живут в Украине со своими семьями. Это нужно миру, потому что если мы забудем, что мы единое целое, то нас не будет. Пережить то, что сейчас происходит – жутчайшую трагедию, которая с нами происходит, – возможно только в любви. Потому что в ненависти мы породим ещё больше разрушений".

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