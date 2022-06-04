Левада-Центр: россияне и война

Спустя более 100 дней после вторжения России в Украину большинство россиян по-прежнему поддерживают курс своего правительства, но их внимание к войне начинает угасать. Недавний опрос независимого Левада-Центра, который в РФ считается "иностранным агентом", выявил: 73% респондентов считают, что "спецоперация" прошла успешно.

Для большинства основным источником информации остаётся телевидение. Лев Гудков, глава Левада-Центра, единственного независимого крупного социологического центра в России, говорит, что общественная поддержка войны - результат тотальной обработки массового сознания государственной пропагандистской машиной.

Лев Гудков, директор Левада-Центра:

"Почти тотальная информационная блокада и цензура. Огромная масса населения получает новости только из телевизора. А из телевизора идет такая агрессивная демагогия, ложь и пропаганда напрямую, с манипуляцией картинками и с очень сильным действием, внушением.

Речь идет не только об актуальном воздействии пропаганды, внезапном как бы, дело гораздо серьезнее: пропаганда подняла те пласты сознания, которые сложились и характерны были для советского времени. Это психология осажденной крепости, это борьба с Западом, это консолидация вокруг руководства страны, - в целом весь контекст как бы вернулся в советские времена. Противостояние Западу, двух держав и, что очень вжано, борьба с врагом и опора на моральный капитал победы над нацизмом. Риторика борьбы с нацизмом вне зависимости от того, кого сегодня объявят нацистами.

Идёт одобрение действий Путина, его рейтинг сохранятся на очень высоком уровне, как это всегдаб бывает во время военных кампаний, как это было во время второй чеченской кампании, войны в Грузии или аннексии Крыма. Сейчас рейтинг приближается к максимуму".