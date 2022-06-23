Саммит НАТО: Украина ищет поддержки

Саммит НАТО: Украина ищет поддержкиКомментарии
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится в Мадриде на следующей неделе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Испании.
Хотя членство Украины в Североатлантическом альянсе не представляется реальным, это даст возможность лидеру воюющей с Россией страны заручиться большей поддержкой.
Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании:
"Украина примет участие в заседании в рамках рабочих сессий этого саммита. Встреча с президентом Украины Зеленским пройдёт посредством видеоконференции".
Как ожидается, на встрече в Мадриде лидеры стран-членов согласуют меры, которые содействовали бы переходу ВС Украины от вооружения советских времён на современное натовское. Об этом заявил генсек альянса.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
"Цена, которую мы рискуем заплатить, если Путин, применив военную силу против независимого демократического государства в Европе, добьется своего, будет намного выше, чем цена, которую мы платим сегодня за поддержку Украины".
Тем временем, по данным Министерства обороны России, в боях в Донбассе ВСУ несут серьёзные потери. В ведомстве сообщили, что российская армия нанесла высокоточный удар по судостроительному заводу "Океан" в Николаеве, уничтожив до 500 находившихся там украинских военнослужащих.
Москва отрицает, что Украине удалось пробить брешь в российской системе ПВО во время атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. В Кремле называют произошедшее террористическим актом.