Саммит НАТО: Украина ищет поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится в Мадриде на следующей неделе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Испании.

Хотя членство Украины в Североатлантическом альянсе не представляется реальным, это даст возможность лидеру воюющей с Россией страны заручиться большей поддержкой.

Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании:

"Украина примет участие в заседании в рамках рабочих сессий этого саммита. Встреча с президентом Украины Зеленским пройдёт посредством видеоконференции".

Как ожидается, на встрече в Мадриде лидеры стран-членов согласуют меры, которые содействовали бы переходу ВС Украины от вооружения советских времён на современное натовское. Об этом заявил генсек альянса.

"Цена, которую мы рискуем заплатить, если Путин, применив военную силу против независимого демократического государства в Европе, добьется своего, будет намного выше, чем цена, которую мы платим сегодня за поддержку Украины". Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Цена, которую мы рискуем заплатить, если Путин, применив военную силу против независимого демократического государства в Европе, добьется своего, будет намного выше, чем цена, которую мы платим сегодня за поддержку Украины".

Тем временем, по данным Министерства обороны России, в боях в Донбассе ВСУ несут серьёзные потери. В ведомстве сообщили, что российская армия нанесла высокоточный удар по судостроительному заводу "Океан" в Николаеве, уничтожив до 500 находившихся там украинских военнослужащих.

Москва отрицает, что Украине удалось пробить брешь в российской системе ПВО во время атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. В Кремле называют произошедшее террористическим актом.