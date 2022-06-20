English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Австрия и Германия возвращаются к углю

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Закрытая угольная ТЭЦ в Германии
Закрытая угольная ТЭЦ в Германии   -   Авторское право  Martin Meissner/AP

В Европе переход на "зеленую" энергетику может замедлиться. Австрия и Германия временно возрождают угольные ТЭЦ, чтобы снизить потребление газа и предотвратить нехватку энергоресурсов на фоне сокращения поставок из РФ. 

Австрийские власти планируют вновь открыть угольную электростанцию в Меллахе, которая прекратила работу два года назад в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. В Австрии на долю российского газа приходится 80% импорта. 

"Мы переоборудуем эту электростанцию для возобновления работы на угле. Если потребуется поддержать пик потребления, если будут перебоев с поставками, то можно снова использовать эту станцию. Поэтому важно принять решение сейчас. В любом случае понадобится несколько месяцев на техническое обновление, на подготовку, - сообщила министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер.

В Германии 8 июля планируется принятие законопроекта о временном более активном использовании угольных электростанций. Движение по защите климата "Пятницы ради будущего" уверены, что правительство тем самым отказывается от поставленных целей по снижению вредных выбросов в атмосферу. 

Министр экономики Роберт Хабек заявил, что ситуация сложилась серьезная и стране необходимо сокращать потребление энергоресурсов и заполнять подземные газохранилища, чтобы избежать нехватки зимой. По словам представителя "зеленых" Хабека возвращению к углю  - это горькая необходимость.