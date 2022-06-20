Австрия и Германия возвращаются к углю

В Европе переход на "зеленую" энергетику может замедлиться. Австрия и Германия временно возрождают угольные ТЭЦ, чтобы снизить потребление газа и предотвратить нехватку энергоресурсов на фоне сокращения поставок из РФ.

Австрийские власти планируют вновь открыть угольную электростанцию в Меллахе, которая прекратила работу два года назад в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. В Австрии на долю российского газа приходится 80% импорта.

"Мы переоборудуем эту электростанцию для возобновления работы на угле. Если потребуется поддержать пик потребления, если будут перебоев с поставками, то можно снова использовать эту станцию. Поэтому важно принять решение сейчас. В любом случае понадобится несколько месяцев на техническое обновление, на подготовку, - сообщила министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер.

В Германии 8 июля планируется принятие законопроекта о временном более активном использовании угольных электростанций. Движение по защите климата "Пятницы ради будущего" уверены, что правительство тем самым отказывается от поставленных целей по снижению вредных выбросов в атмосферу.

Министр экономики Роберт Хабек заявил, что ситуация сложилась серьезная и стране необходимо сокращать потребление энергоресурсов и заполнять подземные газохранилища, чтобы избежать нехватки зимой. По словам представителя "зеленых" Хабека возвращению к углю - это горькая необходимость.