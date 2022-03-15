Германия купит F-35 для ядерного сдерживания

Германия приняла решение закупить партию американских многофункциональных истребителей F-35 — до 35 штук.

В первую очередь "Лайтнинги" предназначены для замены "Торнадо" — эти бомбардировщики 80-х годов, по заявлению представителей Люфтваффе Бундесвера, находятся уже в неудовлетворительном техническом состоянии.

F-35 могут нести ядерное оружие и займут место "Торнадо" в программе ядерного сдерживания НАТО, которая даёт доступ к американским спецбоеприпасам тем странам Альянса, у которых нет своих ядерных зарядов.

Ещё в конце февраля, после начала российского вторжения на Украину, Берлин заявил, что направит на военные расходы дополнительно 100 млрд евро — это вдвое больше всего военного бюджета Германии прошлого года.