Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Германия

Германия купит F-35 для ядерного сдерживания

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
F-35 могут нести ядерное оружие и в ВВС Германии будут использоваться в первую очередь именно в программе ядерного сдерживания
F-35 могут нести ядерное оружие и в ВВС Германии будут использоваться в первую очередь именно в программе ядерного сдерживания   -   Авторское право  Senior Airman Joseph Barron/AP

Германия приняла решение закупить партию американских многофункциональных истребителей F-35 — до 35 штук.

В первую очередь "Лайтнинги" предназначены для замены "Торнадо" — эти бомбардировщики 80-х годов, по заявлению представителей Люфтваффе Бундесвера, находятся уже в неудовлетворительном техническом состоянии.

F-35 могут нести ядерное оружие и займут место "Торнадо" в программе ядерного сдерживания НАТО, которая даёт доступ к американским спецбоеприпасам тем странам Альянса, у которых нет своих ядерных зарядов.

Ещё в конце февраля, после начала российского вторжения на Украину, Берлин заявил, что направит на военные расходы дополнительно 100 млрд евро — это вдвое больше всего военного бюджета Германии прошлого года.