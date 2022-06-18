В Северомакедонском Охриде проходит Преспинский форум — встреча глав государств Западных Балкан с участием представителей Евросоюза.

Одна из тем — как сделать ЕС надёжным партнёром как для этого региона, так и для Украины. Украинский президент обратился к участникам форума по видеосвязи.

Главный вопрос заключается в том, как послать Киеву сигнал, заслуживающий доверия — ведь у ЕС много незавершённых дел на Балканах.

Борут Пахор, президент Словении:

"Вероятно, следующий Совет не стал бы обсуждать статус Украины как кандидата в ЕС, если бы там не было войны, давайте будем честными. Я думаю, что это хорошая, правильная инициатива, я среди девяти лидеров, президентов стран ЕС, которые поддерживают её, которые выступили, как вы знаете, с инициативой, чтобы Евросовет достиг консенсуса по кандидатуре Украины. Но я также направил официальное письмо председателю Совета Шарлю Мишелю о том, что Босния и Герцеговина должна получить такой же статус".

Многие участники форума заявляют, что статус кандидата для Украины — это серьёзный сигнал, но только в том случае, если параллельно будут достигнуты конкретные результаты в деле расширения ЕС на Западных Балканах.

Мануэль Саррацин, спецпосланник Германии по Западным Балканам:

"Все страны, которые хотят вступить в ЕС, находятся в равных условиях. Подготовка вступления Украины, Молдавии, Западных Балкан — это один и тот же уровень. Если украинцы видят, что даже в отношении такой маленькой страны, как Черногория, Европейский союз не готов согласиться на продвижение вперед, или в отношении Македонии, или Албании, то что это значит для такой большой страны, как Украина? Если страны Западных Балкан увидят, что даже к воюющей стране, Украине, нет особого отношения — то как им расценивать собственные перспективы вступления в ЕС?"

Борян Йовановский, Euronews:

"Украина считает получение статуса кандидата в ЕС серьёзным знаком солидарности. Качество этого европейского послания зависит от усилий французского председательства, направленных на то, чтобы побудить Болгарию отменить вето на переговоры по Северной Македонии и Албании".