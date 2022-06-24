Ужесточение контроля за оборотом огнестрельного оружия в США

Сенат США принял законопроект об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Согласно ему, власти штатов смогут на время изымать оружие у лиц, представляющих угрозу для себя и окружающих.

Закон предусматривает более строгую проверку данных покупателей младше 21 года и модернизацию системы безопасности в школах, а так же запрещает ряду категорий осужденных приобретение оружия в течение как минимум пяти лет,

Документ принят на фоне недавних громких массовых расстрелов: в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Ювалде, жертвами которых стал 31 человек

Согласно официальным статистическим данным, проанализированным исследователями из Мичиганского университета, огнестрельное оружие вышло на первое место в качестве основной причины гибели среди детей и подростков в Соединенных Штатах, опередив по статистике смертность в автомобильных авариях.

Закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия поддержали 65 сенаторов, против выступили 33 республиканца. Интересно, что практически все противники документа, кроме двух человек, либо ранее заявляли, что не собираются переизбираться на новый срок, либо в их штатах в этом году выборов не будет.

Национальная стрелковая ассоциация предсказуемо выступила против принятия закона и заявила, что он не остановит насилие.

По некоторым данным, в 2021 году лоббисты оружейного бизнеса потратили на свою деятельность около 16 миллионов долларов.