English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
США

Ужесточение контроля за оборотом огнестрельного оружия в США

Access to the comments Комментарии
 Viktoria Sinkevich
euronews_icons_loading
Рука нажимающая на курок пистолета
Рука нажимающая на курок пистолета   -   Авторское право  Bebeto Matthews/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Сенат США принял законопроект об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Согласно ему, власти штатов смогут на время изымать оружие у лиц, представляющих угрозу для себя и окружающих.

Закон предусматривает более строгую проверку данных покупателей младше 21 года и модернизацию системы безопасности в школах, а так же запрещает ряду категорий осужденных приобретение оружия в течение как минимум пяти лет,

Документ принят на фоне недавних громких массовых расстрелов: в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Ювалде, жертвами которых стал 31 человек

Согласно официальным статистическим данным, проанализированным исследователями из Мичиганского университета, огнестрельное оружие вышло на первое место в качестве основной причины гибели среди детей и подростков в Соединенных Штатах, опередив по статистике смертность в  автомобильных авариях.

Закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия поддержали 65 сенаторов, против выступили 33 республиканца. Интересно, что практически все противники документа, кроме двух человек, либо ранее заявляли, что не собираются переизбираться на новый срок, либо в их штатах в этом году выборов не будет.

Национальная стрелковая ассоциация предсказуемо выступила против принятия закона и заявила, что он не остановит насилие.

По некоторым данным, в 2021 году лоббисты оружейного бизнеса потратили на свою деятельность около 16 миллионов долларов.