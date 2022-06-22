Преступное бездействие полиции при стрельбе в Увальде

После слушаний в техасском сенате США по делу о стрельбе в школе в Увалде начальник службы общественной безопасности штата охарактеризовал действия полиции как "Отвратительный провал".

Свидетели рассказали, что 18 летний стрелок Сальвадор Рамос свободно передвигался и убивал детей в течение часа, в то время как представители правопорядка бездействовали и не решались войти в помещение.

Жертвами преступника стали 19 учеников и два учителя

Прибывшие на место преступления офицеры погранслужбы застрелили убийцу и спасли оставшихся в живых школьников.