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США

Преступное бездействие полиции при стрельбе в Увальде

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 Viktoria Sinkevich
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Uvalde
Uvalde   -   Авторское право  Euronews

После слушаний в техасском сенате США по делу о стрельбе в школе в Увалде начальник службы общественной безопасности штата охарактеризовал действия полиции как "Отвратительный провал".

Свидетели рассказали, что 18 летний стрелок Сальвадор Рамос свободно передвигался и убивал детей в течение часа, в то время как представители правопорядка бездействовали и не решались войти в помещение. 

Жертвами преступника стали 19 учеников и два учителя

Прибывшие на место преступления офицеры погранслужбы застрелили убийцу и спасли оставшихся в живых школьников.