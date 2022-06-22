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США

США: новый законопроект о контроле над оружием

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США: новый законопроект о контроле над оружием
США: новый законопроект о контроле над оружием   -   Авторское право  AP Photo

В США двухпартийная группа сенаторов впервые за 30 лет представила новый законопроект по контролю над оборотом оружия в стране. В конце прошлой недели сообщалось о сложностях, возникших в ходе его подготовки, но в итоге работа над текстом была завершена. Об этом заявил Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США:

– Демократы и республиканцы после долгой работы подготовили совместный законопроект о контроле над оружием.

В американском обществе растёт обеспокоенность в связи с распространением в стране насилия с применением огнестрельного оружия. Отмечаются, что новый законопроект сосредоточен на дополнительном контроле личности покупателя, но не предусматривает ни запрета штурмового оружия, ни повышения минимального возраста для покупателей с 18 до 21 года.