Жители техасского Ювалда оплакивают жертв разыгравшейся в городе трагедии

Жители Ювалда собрались в центральном парке, где появился импровизированный мемориал. Несколько дней назад в этом городе в результате стрельбы, открытой в школе 18-летним подростком, погибли 19 детей и двое взрослых.

"Мы пришли сюда с разбитым сердцем, потому что этих детей вырвали из жизни так рано. Это тяжелый, ужасный момент и для Ювалда, и для всего мира", - говорит Джон.

Президент США Джо Байден, выступая в Университета штата Делавэр, обратился к выпускникам и нации в целом:

"Зло пришло в тот класс начальной школы в Техасе, в супермаркет в штате Нью-Йорк, и в слишком много других мест, где невинные люди стали жертвами разрушительных сил. Мы должны быть решительными. Мы обязаны стать сильнее. Мы не сможем забыть эту трагедию. Но мы можем сделать Америку безопаснее".

Вмце-президент США Камала Харрис пришла на церемонию прощания с Рут Уитфилд. 86-летняя женщина оказалась самой возрастной жертвой нападения на супермаркет в Буффало в афроамериканском районе. Харрис призвала собравшихся положить конц ненависти и насилию.

Камала Харрис, вице-президент США: "Это момент, который требует, чтобы все хорошие люди, все любящие Бога люди встали и сказали: "Мы этого не потерпим". Хватит".

В результате стрельбы в Буффало, которую открыл белый американец, были убиты 10 человек, еще три получили ранения.