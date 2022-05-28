Протесты после трагедии в Ювалде: оружейное лобби снова под давлением

Десятки демонстрантов устроили акцию протеста в Хьюстоне, где проходил ежегодный съезд Национальной стрелковой ассоциации. Манифестация состоялась после убийства 19 учеников и двух учителей совершенного 18-летним стрелком в Ювалде (штат Техас).

Рипкен Дэвис, участник протеста: "Я решил прийти сюда, потому что это какая-то эпидемия среди 18 летних, когда подросток может вот так взять в руки огнестрельное оружие. Когда ты берешь полуавтоматическую винтовку, ты убиваешь людей. Ты не на животных охотишься, ты охотишься на людей".

Среди тех, кто выступает против усиления контроля над оружием, бывший президент Дональд Трамп.

Дональд Тармп, экс-президент США: "Существование зла в нашем мире не является причиной для разоружения законопослушных граждан, которые знают, как пользоваться своим оружием, и могут защитить множество людей. Существование зла - одна из самых весомых причин для вооружения законопослушных граждан ".

Родственники погибших обвиняют сотрудников правоохранительных органов в том, что они медлили со штурмом здания школы. Злоумышленник находился там более часа. Полиция признала ошибку.

Стивен МакКроу глава департамента безопасности Техаса: "Оглядываясь назад... Конечно, это было не правильное решение, это было неправильное решение, точка. Этому нет оправдания. Но опять же, меня там не было, но я просто говорю вам все это, исходя из того, что мы знаем, мы считаем, что нужно было войти в школу как можно скорее".

Открывший стрельбу 18-летний Сальвадор Рамос во время задержания был ликвидирован. Стрельба в техасской школе стала самой массовой по числу жертв за последние 10 лет.