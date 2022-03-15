В Индии мусульманки борются за ношение никабов в школах

Высокий суд в индийском штате Карнатака отказался отменять запрет на ношение никаба в школах, введенный в январе.

6 учениц, которых больше двух месяцев не пускают на занятия в религиозной одежде, подали иск, утверждая, что это нарушает их права на образование и свободу вероисповедания.

В судебном деле юристы штата Карнатака утверждали, что Коран четко не определяет ношение никаба как важную духовную практику, поэтому его запрет не нарушает свободу вероисповедания.

Мусульмане составляют 14% от населения Индии (1,4 миллиарда человек).