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Индия

В Индии мусульманки борются за ношение никабов в школах

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 Ольга Кепински
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Девушки на собрании активисток против запрета никабов в школах
Девушки на собрании активисток против запрета никабов в школах   -   Авторское право  Aijaz Rahi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Высокий суд в индийском штате Карнатака отказался отменять запрет на ношение никаба в школах, введенный в январе.

6 учениц, которых больше двух месяцев не пускают на занятия в религиозной одежде, подали иск, утверждая, что это нарушает их права на образование и свободу вероисповедания.

В судебном деле юристы штата Карнатака утверждали, что Коран четко не определяет ношение никаба как важную духовную практику, поэтому его запрет не нарушает свободу вероисповедания.

Мусульмане составляют 14% от населения Индии (1,4 миллиарда человек).