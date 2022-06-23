Волонтеры спасают людей в Донбассе

Волонтеры организации "Восток SOS" эвакуируют из Донбасса украинцев, нуждающихся в специализированном уходе. Пожилым и людям с ограниченными возможностями требуется помощь, чтобы выбраться из домов и покинуть регион, разрушенный в результате интенсивных обстрелов и бомбежек.

Сергей Рожок, водитель:

— Для нас очень важна безопасность для людей. Мы стараемся все делать аккуратно, быстро. Безопасность людей - это приоритет номер один.

Для Сергея и его коллег это возможность принять участие в боевых действиях.

А для людей, которым они помогают, это единственный путь к спасению.

И все же уход из дома - это эмоциональное потрясение

Вера Соловьева, жительница села Максимилиановка Донецкой области:

— Причина нашего отъезда - обстрелы. Крыши нет, окна разбиты. Нас осталось двое. Я даже дверь не закрыла. Она не закрывается.

Поезд увозит эвакуированных в относительную безопасность, подальше от реалий войны.