English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Волонтеры спасают людей в Донбассе

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Пожилая женщина в охваченном войном Донбассе
Пожилая женщина в охваченном войном Донбассе   -   Авторское право  Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Волонтеры организации "Восток SOS" эвакуируют из Донбасса украинцев, нуждающихся в специализированном уходе. Пожилым и людям с ограниченными возможностями требуется помощь, чтобы выбраться из домов и покинуть регион, разрушенный в результате интенсивных обстрелов и бомбежек.

Сергей Рожок, водитель:

— Для нас очень важна безопасность для людей. Мы стараемся все делать аккуратно, быстро. Безопасность людей - это приоритет номер один.

Для Сергея и его коллег это возможность принять участие в боевых действиях.

А для людей, которым они помогают, это единственный путь к спасению. 

И все же уход из дома - это эмоциональное потрясение

Вера Соловьева, жительница села Максимилиановка Донецкой области:

— Причина нашего отъезда - обстрелы. Крыши нет, окна разбиты. Нас осталось двое. Я даже дверь не закрыла. Она не закрывается.

Поезд увозит эвакуированных в относительную безопасность, подальше от реалий войны.