Волонтеры спасают людей в Донбассе

Волонтеры спасают людей в ДонбассеКомментарии
Волонтеры организации "Восток SOS" эвакуируют из Донбасса украинцев, нуждающихся в специализированном уходе. Пожилым и людям с ограниченными возможностями требуется помощь, чтобы выбраться из домов и покинуть регион, разрушенный в результате интенсивных обстрелов и бомбежек.
Сергей Рожок, водитель:
— Для нас очень важна безопасность для людей. Мы стараемся все делать аккуратно, быстро. Безопасность людей - это приоритет номер один.
Для Сергея и его коллег это возможность принять участие в боевых действиях.
А для людей, которым они помогают, это единственный путь к спасению.
Вера Соловьева, жительница села Максимилиановка Донецкой области:
— Причина нашего отъезда - обстрелы. Крыши нет, окна разбиты. Нас осталось двое. Я даже дверь не закрыла. Она не закрывается.
Поезд увозит эвакуированных в относительную безопасность, подальше от реалий войны.