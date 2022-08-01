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Украина

Расколотый Донбасс: две грани населения Константиновки

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Женщина проходит мимо частично разрушенной в результате ракетного обстрела школы в Константиновке Донецкой области, 25 июля 2022 года.
Женщина проходит мимо частично разрушенной в результате ракетного обстрела школы в Константиновке Донецкой области, 25 июля 2022 года.   -   Авторское право  ANATOLII STEPANOV/AFP or licensors

Константиновка — типичный донбасский город с серыми домами и металлургическими заводами, благодаря которым он процветал в советское время. население до войны составляло 70 тысяч человек. 

 Украинские войска и пророссийские сепаратисты ведут боевые действия в Донбассе с 2014 года. Вблизи линии фронта население, в основном русскоязычное, разделено. Одни ностальгируют по советским временам и говорят, что украинское правительство совершенно не заботилось об экономическом развитии региона с момента провозглашения независимости:

 - Тридцать лет назад все заводы  разрушили. С 91-го как начали все заводы разбирать -  так оно и пошло. У нас было больше 20 заводов, а  сейчас можно на пальцах пересчитать.

-  Были рабочие месте, люди жили  - не тужили.

Другая часть населения Константиновки отвергает советскую систему и её тоталитаризм, поддерживая суверенитет Украины над этой территорией. На другом конце города два дня назад российской ракетой была разрушена школа. Бывшие шахтеры пришли разбирать завалы. О тех, кто поддерживает Москву, здесь говорят:

- Чемодан, вокзал, Россия. Пожалуйста! Вы ж хотите при  русском мире жить? Вот и езжайте туда, в Россию!

Два непримиримых лагеря тем не менее встречаются бок о бок по воскресеньям на скамьях маленькой церкви Константиновки. Священник отец Виталий известен своей проиукраинской позицией. Он также капеллан 122-го отдельного аэромобильного батальона.

- Правда раньше была скрыта, о ней нельзя было говорить, - говорит священник. - Украинцы, настроенные проевропейски, думают о будущем своих детей, о своем крае родном, о своей земле.

Отец Виталий организует акции с приездом волонтёров и регулярно отправляется к украинским солдатам.