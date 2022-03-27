"Теперь вы в безопасности": волонтёры встречают беженцев на венгерской границе

"Теперь вы в безопасности": волонтёры встречают беженцев на венгерской границеКомментарии
Такого скопления волонтеров на венгерско-украинской границе давно не видели.
Среди тех, кто съехался сюда не только местные ассоциации, но и добровольцы со всего мира. К примеру, на железнодорожной станции Захонь группа израильтян помогает беженцам по 12-14 часов в день.
"Мы купили билеты в один конец, не имея определенного плана по возвращению. Приехали сюда на границу, начали искать организации, спрашивали местных, чем мы можем помочь", — говорит Юрий из Израиля.
За последние дни бегущих от военного конфликта становится все больше, а вместе с ними растет и эмоциональное напряжение.
"Если я начну рассказывать их истории, я заплачу. Психологически это тяжело. Я никогда ничего подобного не видел и не слышал", — добавляет он.
На расписание поездов можно не смотреть. В последнее время составы задерживаются на несколько часов. По этой причине волонтеры не знают, когда они больше всего нужны.
Дэвид и его друзья находятся здесь уже неделю. Они собрали около 7000 плюшевых игрушек в Англии, затем доставили их на автобусе к венгерско-украинской границе и теперь раздают их новоприбывающим детям.
Волонтеры рассказали об интересном совпадении.
Площадь перед станцией Захонь называется Площадь Европы, что, по словам местных жителей, вполне знаково - ведь здесь вы встретите добровольцев, приехавших со всей Европы, чтобы помочь украинским беженцам.
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