Украинцам помогают волонтёры: репортаж из Бородянки

С начала вторжения российских войск украинцам доставили 270 тысяч тонн гуманитарной помощи.

70-летняя жительница Бородянки Александра не могла себе представить, что наступит время, когда ей придется обращаться за такого рода поддержкой, чтобы прокормить себя и свою 6-летнюю внучку. В Бородянке побывал корреспондент Euronews Серджио Феррейра ди Альмейда.

"Мы не уезжали из города, так здесь и просидели, выживали как могли. Мы получили гуманитарную помощь, слава богу, мы не голодные. Пока у нас все хорошо и мы надеемся на лучшее", — говорит Александра.

В такой ситуации оказались практически все жители Борядянки — одного из самых пострадавших населенных пунктов Украины. Помощь прибывает не только из-за рубежа. Внутри страны самым нуждающимся помогает разветвленная сеть волонтерских объединений, частью которой стала и эта пекарня в Киевской области. Производственные мощности выделили для деятельности волонтеров.

Роман рассказывает: "Мы печем настоящую украинскую паляницу, это очень вкусный хлеб, мы печем хлеб для больниц, для военных, для мало обеспеченных людей, которые не могут позволить себе купить хлеб, для пенсионеров. Мы всегда ищем тех, кому может понадобиться хлеб ".

И эта работа также важна как и бои на фронте. "Я об этом очень много думал, потому что если ты находишься в тылу и не можешь держать в руках оружие или делать что-полезное, это очень тяжело, и все пытались найти возможность делать что-то полезное. Кто-то помогал с одеждой, кто-то пошел в волонтеры, кто-то готовил еду. Мы делаем так много добра как можем", — говорит Роман.

Волонтеры выпекают сотни буханок хлеба в день и говорят, что тоже готовы к борьбе пока не закончится война.