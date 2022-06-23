Эхо войны на Шпицбергене

Россия направила ноту Норвегии с просьбой сделать исключение для поставок грузов в российские поселения на Шпицбергене, Баренцбург и Пирамида. С 30 апреля на границе России с Норвегией стоят два контейнера с семью тоннами продовольствия и промышленных товаров. Ввоз этих товаров на территорию Норвегии попадает под санкции. Шпицберген принадлежит Норвегии, но имеет особый статус, позволяющий России вести на нем экономическую деятельность.

"Заметных признаков конфликта здесь нет, — уверяет генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин. — Люди пытаются помогать и поддерживать друг друга. Я называю это арктической солидарностью".

Из 370 жителей Баренцбурга две трети — граждане Украины, в большинстве своем - выходцы из Донбасса, так как главное занятие здесь — добыча угля. Российско-украинская война не могла не вызвать рост напряжения, но руководство треста «Арктикуголь» сделало всё, чтобы не допустить конфликта между работниками.

"Спустя 2 или 3 недели после начала войны генеральным директором треста была дана установка на общем собрании коллектива треста «Арктикуголь» о том, что не надо разговаривать, не надо конфликтовать, не надо спорить по поводу войны", — рассказывает Тимофей Рогожин, руководитель Центра арктического туризма «Грумант».

Норвегия поддерживает режим санкций ЕС против России. На территорию страны не могут въезжать российские фуры, а в ее порты заходить российские суда. Должны ли эти правила распространятся на Шпицберген с его особым безвизовым статусом стало предметом спора.

"Мы знаем о войнах в других частях мира, но вдруг это приблизилось к нам, а агрессор - тот, кто, как мы знаем, пристально следит за своими интересами в Арктике. Поэтому для людей естественно задуматься: а не затронет ли это нас?" — говорит местный пастор Сив Лимстранд.

Жители Баренцбурга столкнулись с тем, что они больше не могут оплачивать покупки своими карточками в ближайшем норвежском поселке Лонгиербюене. Норвежская Ассоциация туроператоров Шпицбергена также не рекомендовала своим клиентам совершать покупки во время посещения российских поселков.