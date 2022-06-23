English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Норвегия

Эхо войны на Шпицбергене

Access to the comments Комментарии
 Euronews  и AFP
euronews_icons_loading
Шпицберген.
Шпицберген.   -   Авторское право  Кадр из видео.

Россия направила ноту Норвегии с просьбой сделать исключение для поставок грузов в российские поселения на Шпицбергене, Баренцбург и Пирамида. С 30 апреля на границе России с Норвегией стоят два контейнера с семью тоннами продовольствия и промышленных товаров. Ввоз этих товаров на территорию Норвегии попадает под санкции. Шпицберген принадлежит Норвегии, но имеет особый статус, позволяющий России вести на нем экономическую деятельность.

"Заметных признаков конфликта здесь нет, — уверяет генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин. — Люди пытаются помогать и поддерживать друг друга. Я называю это арктической солидарностью".

Из 370 жителей Баренцбурга две трети — граждане Украины, в большинстве своем - выходцы из Донбасса, так как главное занятие здесь — добыча угля. Российско-украинская война не могла не вызвать рост напряжения, но руководство треста «Арктикуголь» сделало всё, чтобы не допустить конфликта между работниками.

"Спустя 2 или 3 недели после начала войны генеральным директором треста была дана установка на общем собрании коллектива треста «Арктикуголь» о том, что не надо разговаривать, не надо конфликтовать, не надо спорить по поводу войны",  — рассказывает Тимофей Рогожин, руководитель Центра арктического туризма «Грумант».

Норвегия поддерживает режим санкций ЕС против России. На территорию страны не могут въезжать российские фуры, а в ее порты заходить российские суда. Должны ли эти правила распространятся на Шпицберген с его особым безвизовым статусом стало предметом спора.

"Мы знаем о войнах в других частях мира, но вдруг это приблизилось к нам, а агрессор - тот, кто, как мы знаем, пристально следит за своими интересами в Арктике. Поэтому для людей естественно задуматься: а не затронет ли это нас?" — говорит местный пастор Сив Лимстранд. 

Жители Баренцбурга столкнулись с тем, что они больше не могут оплачивать покупки своими карточками в ближайшем норвежском поселке Лонгиербюене. Норвежская Ассоциация туроператоров Шпицбергена также не рекомендовала своим клиентам совершать покупки во время посещения российских поселков.