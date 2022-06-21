Макрон ищет партнёров по коалиции. Пока тщетно

Первое заседание Совета министров Франции после парламентских выборов. Их итоги стали сигналом того, что кредит доверия правительству Эммануэля Макрона почти исчерпан. Ведь его партия лишилась абсолютного большинства в Национальном собрании. К тому же президенту придётся расстаться с тремя министрами, не избравшимися в своих округах.

Оппозиция активно призывает сменить премьера. Проработав на этой должности месяц, Элизабет Борн, как и полагается при потере парламентского большинства, подала в отставку. Но её тут же переназначили на пост главы правительства.

Между тем, Макон пригласил в Елисейский дворец лидеров различных политических партий страны. Президент Пятой Республики пытается найти "конструктивные решения", чтобы избежать политического тупика. Первым он принял лидера "Республиканцев". Кристиан Жакоб заявил, что его правая партия отказывается от формирования коалиции с президентским союзом.

**Кристиан Жакоб, лидер партии "Республиканцы":

**_"Я ещё раз сказал президенту: о том, чтобы мы предали наших избирателей, не может быть и речи. Мы провели предвыборную кампанию в оппозиции по отношению к его большинству, к его правительству. И остаёмся в оппозиционных рядах со всей решимостью и ответственностью. Мы никогда не станем блокировать работу институтов"._

В свою очередь, лидер социалистов призвал Эммануэля Макрона принять меры для повышения покупательной способности французов.

**Оливье Фор, лидер Социалистической партии:

**_"У нас был так называемый период юпитерианства, когда президент принимал решения единолично и ни перед кем не отчитывался. Теперь, поскольку у него нет большинства, он вынужден "репарламентализировать" политическую жизнь. И в такой стране, как наша, довольно полезно быть подотчётным, вести переговоры, искать точки соприкосновения, чтобы идти вперёд в правильном направлении"._

Альянс левых по итогам голосования получил 131 место, став второй политической силой в Национальном собрании. Но народные избранники от четырёх разных партий не смогут образовать единую парламентскую группу, как того желал лидер блока Жан-Люк Меланшон.

Свой вклад надеется внести "Национальное объединение" Марин Ле Пен. В парламенте его будут представлять 89 депутатов - в 10 раз больше, чем после прошлых выборов 2017 года.