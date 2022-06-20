Выборы во Франции: партия Макрона понесла потери

Поражением для Эммануэля Макрона называют итоги парламентских выборов во Франции многие аналитики и СМИ. Победив в голосовании, его центристский блок "Вместе" всё же потерял абсолютное большинство в Национальном собрании.

Без должной поддержки недавно переизбранному президенту будет крайне непросто проталкивать свои законопроекты.

Противодействие ему наверняка будет оказывать коалиция левых партий, которая заняла второе место и стала главной оппозиционной силой страны.

Ультраправые во главе с Марин Ле Пен с третьим - "историческим" для себя - результатом тоже проходят в парламент.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции:

"Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Эта ситуация представляет собой риск для нашей страны с учётом тех вызовов, с которыми нам приходится сталкиваться как на национальном, так и на международном уровне. С завтрашнего дня мы начнем работать над созданием активного большинства".

"Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Эта ситуация представляет собой риск для нашей страны с учётом тех вызовов, с которыми нам приходится сталкиваться как на национальном, так и на международном уровне". Элизабет Борн премьер-министр Франции

Жан-Люк Меланшон, который объединил самые крупные партии левого лагеря в оппозиционный альянс и возглавил его, считает итоги голсования разгромными для президентского движения и политики Макрона.

Жан-Люк Меланшон, лидер левой коалиции NUPES:

"Прежде всего, это полный провал для макронистов. Провал в моральном плане для людей, которые беспрестанно читали всем нотации и говорили, что будут препятствием для ультраправых, позиции которых в результате сами же укрепили".

"Это полный провал для макронистов. Провал в моральном плане для людей, которые беспрестанно читали всем нотации и говорили, что будут препятствием для ультраправых, позиции которых в результате сами же укрепили". Жан-Люк Меланшон лидер левой коалиции NUPES

Последних представляет "Национальное объединение", увеличившее число мандатов в парламенте в десять раз - с 8 до 80 с лишним. Без сомнений, это успех для лидера партии Марин Ле Пен, которая ставит целью "сделать Эммануэля Макрона президентом меньшинства, чтобы защитить страну от правления одной партии и президента без должного контроля над осуществлением их властных полномочий".

"Задача - делать Эммануэля Макрона президентом меньшинства, чтобы защитить страну от правления одной партии и президента без должного контроля над осуществлением их властных полномочий". Марин Ле Пен лидер партии "Национальное объединение"

Ещё одним разочарованием этих выборов стала низкая явка. В воскресенье на участки для голосования не пришло более 53% французских избирателей.