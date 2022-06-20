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Франция

Парламент Франции - зеркало общества

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 Кнарик Хачатрян
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Здание Национального собрания - французского парламента - в Париже
Здание Национального собрания - французского парламента - в Париже   -   Авторское право  Michel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Национальное собрание - нижняя палата парламента Франции, сформированная в результате состоявшегося в воскресенье второго тура выборов в законодательные органы власти - отражает фрагментацию и поляризацию французского общества и прочит нелёгкие времена для правительства страны. 

 Альянс  Ensemble ("Вместе") президента Эммануэля Макрона получил 245 мест, что намного меньше 289, необходимых для абсолютного большинства. 

Новоиспечённый левый блок Nupes получил 131 кресло; ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" стала сильнейшей оппозиционной партией, получившая сама по себе, без союза с кем-либо 89 депутатских мандатов, а республиканцы - классическое правое крыло - чуть больше 60. 

"Неуправляемым сценарием" назвал такой расклад глава NUPES Жан-Люк Меланшон, который не скрывал своего разочарования результатами. Во избежание дискуссий о том, кто будет лидером оппозиции, Меланшон после консультаций со своими партнёрами по альянсу заявил:

"NUPES должна быть сформирована как единая группа в парламенте, чтобы не было возможной дискуссии о том, кто возглавляет оппозицию в стране".

Тем временем 3 французских министра лишились своих депутатских мандатов, что вытеснит их из исполнительной власти. Оставшиеся пытаются сделать выводы.

"Важно уметь слушать людей, когда они выражают свое мнение в условиях демократии. Всегда важно слушать их со смирением", - говорит министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

По мнению аналитиков, сделав такой выбор, французы сказали Макрону, что, несмотря на историческое переизбрание в апреле, у него не будут развязаны руки для решения таких насущныхвопросов, как покупательная способность, пенсии или иммиграция.