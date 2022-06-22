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мир

Законопроект о борьбе с изменениями климата

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 Viktoria Sinkevich
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Европарламент
Европарламент   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Депутаты Европарламента утвердили законопроект о борьбе с изменениями климата за счет сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году по меньшей мере на 55%. 

Основной темой обсуждения стал будущий налог на углерод на границах, а так же реформа системы торговли квотами на загрязнение окружающей среды, направленная на стимуляцию промышленности к дальнейшему снижению углеродных выбросов и инвестиции в низкоуглеродные технологии.

Наконец-то мы добились своего. Мы приняли огромным большинством голосов крупнейший в истории закон о климате. Это не только серьезный прогресс в деле охраны климата, но и защита рабочих мест
Петер Лиже, депутат Европарламента

Принятые меры также предусматривают более широкую сферу применения законов о защите окружающей среды, ускоренному внедрению средств контроля неконтролируемой утечкой углерода, а так же и создание социального климатического фонда для борьбы с энергетической бедностью.