Депутаты Европарламента утвердили законопроект о борьбе с изменениями климата за счет сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году по меньшей мере на 55%.

Основной темой обсуждения стал будущий налог на углерод на границах, а так же реформа системы торговли квотами на загрязнение окружающей среды, направленная на стимуляцию промышленности к дальнейшему снижению углеродных выбросов и инвестиции в низкоуглеродные технологии.

Наконец-то мы добились своего. Мы приняли огромным большинством голосов крупнейший в истории закон о климате. Это не только серьезный прогресс в деле охраны климата, но и защита рабочих мест Петер Лиже, депутат Европарламента

Принятые меры также предусматривают более широкую сферу применения законов о защите окружающей среды, ускоренному внедрению средств контроля неконтролируемой утечкой углерода, а так же и создание социального климатического фонда для борьбы с энергетической бедностью.