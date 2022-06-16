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мир

Жара в Европе: жизнь в замедленном ритме

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 Надежда Дрямина
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Рабочий умывается водой на строительной площадке. Бордо, Франция, 14 июня 2022 г.
Рабочий умывается водой на строительной площадке. Бордо, Франция, 14 июня 2022 г.   -   Авторское право  PHILIPPE LOPEZ/AFP or licensors

Жители западноевропейских стран изнывают от жары. В Испании, Португалии, Франции - местами +40 и выше. Такая аномальная погода сказывается на самочувствии, здоровье, замедляет ритм жизни людей.

Из-за риска, связанного с воздействием высоких температур на рельсы и контактные сети, от французской железнодорожной компании SNCF требуют снизить скорость движения поездов.

Тьерри Роз, глава отдела территориальной инфраструктуры SNCF:
"Есть такой феномен - термическое расширение, связанное с воздействием температур на рельсы и цепные подвески. При превышении 45-градусного порога надо ограничивать скорость движения".

В такую жару студентам и школьникам не просто усваивать материал. Некоторые учебные заведения на юге Испании перешли на сокращённый режим. В самые жаркие часы уроки не проводятся: ведь часто в местных классах и аудиториях нет кондиционеров.

Рафаэль Монтлор, учитель средней школы:
"Дети не посещают занятия из-за жары. Из 27 учеников моего класса на уроках присутствуют лишь 8".

По прогнозам учёных, частота и интенсивность таких тепловых волн со временем будут только расти. В некоторых частях Европы расширяется площадь непригодных для жизни территорий.

В Андалусии, в некогда крупном селе Гочар высохла речка. Теперь там живет всего пара семей.

Давид Фредерик Дене, житель села Гочар:
"Это единственная полупустынная зона в западной Европе, и мы привыкли жить с небольшим количеством воды. Когда есть немного воды - жить можно. А вот совсем без неё - никак".

По данным министерства экологического перехода Испании, 75% территории страны находятся под угрозой опустынивания. И эта цифра продолжает расти.