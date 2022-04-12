Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Спасти животных, пострадавших от войны

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян  & Серджио ди Альмейда
euronews_icons_loading
Животные в Киевской ветеринарной клинике
Животные в Киевской ветеринарной клинике   -   Авторское право  from Euronews video

От войны на Украине страдают не только люди, но и животные. Многие из них погибли с момента начала боевых действий: они от взрывов, другие от голода. Они разделяют участь своих хозяев - людей.

А есть и те, кто уцелел, но остался на улице. Как эти собаки в Бородянке. Киевская ветеринарная клиника с десятками волонтёров пытается им помочь. С начала войны на Украине здесь спасли сотни домашних животных.

"Наша миссия - помочь собакам, которых доставляют из разных городов - из Бучи, из Ирпени, из Гостомеля. Они потеряли свой дом, они потеряли своих хозяев. У некоторых из них хозяева живы, но, покидаягород, не смоглиих с собой забрать. Так что, во-первых, Во-первых, мы стараемся найти хозяев, а если не получается - то мы их оставляем у себя, и когда они будут здоровы, подарим им новые дома, спасём как можно больше собак__ и кошек", - говорит волонтёр Мария Салиенко.

Животные прибывают голодными и ранеными осколками бомб, в клинике они получают необходимое лечение, и после всего пережитого у них появляется шанс на новую жизнь, на новый дом.

_"Мы работаем как фотографы-добровольцы, _ - говорит Валерий Котенко, - _мы фотографируем всех животных для сайта этой клиники. Так каждый может выбрать себе питомца и забрать его домой". _

Все помещения клиники всегда заполнены: здесь можно увидеть и животных, и волонтёров, так как уход за собаками и кошками требуют круглосуточно присутствия. А новые домашние питомцы всё прибывают. И с каждым днем ​​их становится всё больше.

Серджио ди Альмейда, EURONEWS:

"Этот кот был спасён в Бородянке и привезён в Киев в эту ветеринарную клинику. Теперь он надеется, что найдутся его хозяева, или что кто-то кто захочет взять его в новую семью".