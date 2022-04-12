Спасти животных, пострадавших от войны

От войны на Украине страдают не только люди, но и животные. Многие из них погибли с момента начала боевых действий: они от взрывов, другие от голода. Они разделяют участь своих хозяев - людей.

А есть и те, кто уцелел, но остался на улице. Как эти собаки в Бородянке. Киевская ветеринарная клиника с десятками волонтёров пытается им помочь. С начала войны на Украине здесь спасли сотни домашних животных.

"Наша миссия - помочь собакам, которых доставляют из разных городов - из Бучи, из Ирпени, из Гостомеля. Они потеряли свой дом, они потеряли своих хозяев. У некоторых из них хозяева живы, но, покидаягород, не смоглиих с собой забрать. Так что, во-первых, Во-первых, мы стараемся найти хозяев, а если не получается - то мы их оставляем у себя, и когда они будут здоровы, подарим им новые дома, спасём как можно больше собак__ и кошек", - говорит волонтёр Мария Салиенко.

Животные прибывают голодными и ранеными осколками бомб, в клинике они получают необходимое лечение, и после всего пережитого у них появляется шанс на новую жизнь, на новый дом.

_"Мы работаем как фотографы-добровольцы, _ - говорит Валерий Котенко, - _мы фотографируем всех животных для сайта этой клиники. Так каждый может выбрать себе питомца и забрать его домой". _

Все помещения клиники всегда заполнены: здесь можно увидеть и животных, и волонтёров, так как уход за собаками и кошками требуют круглосуточно присутствия. А новые домашние питомцы всё прибывают. И с каждым днем ​​их становится всё больше.

Серджио ди Альмейда, EURONEWS:

"Этот кот был спасён в Бородянке и привезён в Киев в эту ветеринарную клинику. Теперь он надеется, что найдутся его хозяева, или что кто-то кто захочет взять его в новую семью".