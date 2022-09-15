Земля - наш единственный акционер

Американский миллиардер Ивон Шуинар и его семья отдают все свое состояние на спасение нашей планеты Земля.

Основатель сети магазинов товаров для активного отдыха Patagonia, стоимость которых оценивается в 3 миллиарда евро, передал 98% акций некоммерческой организации Holdfast Collective, которая занимается вопросами, связанными с изменением климата и охраной природы.

Земля теперь наш единственный акционер. Несмотря на свою необъятность, ресурсы Земли не безграничны, и очевидно, что мы превысили их пределы. Мы можем спасти нашу планету, если возьмем на себя обязательства. Обращение семьи Шуинар на официальном сайте Patagonia

Ивон Шуинар обещает, что каждый доллар, который он в дальнейшем инвестируют в бизнес, пойдет во благо природы, а он и его семья будут это лично контролировать.