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США

Земля - наш единственный акционер

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 Viktoria Sinkevich
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Ивон Шуинар
Ивон Шуинар   -   Авторское право  أ ف ب

Американский миллиардер Ивон Шуинар и его семья отдают все свое состояние на спасение нашей планеты Земля. 

Основатель сети магазинов товаров для активного отдыха Patagonia, стоимость которых оценивается в 3 миллиарда евро, передал 98% акций некоммерческой организации Holdfast Collective, которая занимается вопросами, связанными с изменением климата и охраной природы. 

Земля теперь наш единственный акционер. Несмотря на свою необъятность, ресурсы Земли не безграничны, и очевидно, что мы превысили их пределы. Мы можем спасти нашу планету, если возьмем на себя обязательства.
Обращение семьи Шуинар на официальном сайте Patagonia

Ивон Шуинар обещает, что каждый доллар, который он в дальнейшем инвестируют в бизнес, пойдет во благо природы, а он и его семья будут это лично контролировать.