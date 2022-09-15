Земля - наш единственный акционер

Земля - наш единственный акционерКомментарии
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Американский миллиардер Ивон Шуинар и его семья отдают все свое состояние на спасение нашей планеты Земля.
Основатель сети магазинов товаров для активного отдыха Patagonia, стоимость которых оценивается в 3 миллиарда евро, передал 98% акций некоммерческой организации Holdfast Collective, которая занимается вопросами, связанными с изменением климата и охраной природы.
Ивон Шуинар обещает, что каждый доллар, который он в дальнейшем инвестируют в бизнес, пойдет во благо природы, а он и его семья будут это лично контролировать.