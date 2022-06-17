Греция: когда обед и свет - роскошь

Сначала Грецию разрушил финансовый кризис, затем пришел ковид и вот теперь - инфляция. Она выражается двухзначной цифрой, как в середине 90-х годов. Справятся ли греки? Наш корреспондент побывал в стране и лично пообщался с представителями разных социальных и профессиональных групп. Он ведет свой рассказ от первого лица.

"Я снова в Греции. Герои моего репортажа - юные родители с пустым холодильников, отчаявшиеся заплатить за электричество пенсионеры, фермеры, забивающие скот из-за дороговизны корма, и рыбаки, которые больше не ловят рыбу. Получив задание написать о стране, испытывающий серьезные трудности из-за инфляции, я вначале подумал о Балтийских республиках, Эстонии, где инфляция признана самой высокой в ЕС (20%). Но затем подумал о Греции, которая 15 лет не может преодолеть цепочку кризисов. Финансовый коллапс 2008-2009 годов, недавняя пандемия, заблокировавшая туризм, а теперь война в Украине, в результате чего в Греции растут цены на энергоносители, электричество и сырье.

Семья с пустым холодильником

Александрос и Ангелики приглашают меня к себе. Женщина ждет второго ребенка, ее муж недавно потерял работу и отчаянное ищет новую. "Наш холодильник всегда пуст", - говорит Ангелика. - Мы оба не работаем. Больше всего я боюсь выселения, оказаться с детьми на улице".

"У меня нет денег даже на подгузники", - признается Александрос. Он готов на любую работу разослал 180 резюме, но пока спроса на его услуги нет.

Сердечный приступ и квитанция за свет

Александрос работает волонтером на социальной кухне неподалеку, раздавая суп нуждающимся. Костас Полихронопулос, основатель столовой, рассказывает: "Сюда приходит много пенсионеров, они приносят нам свои счета за электричество и просят внести хоть какую-то лепту, чтобы электричество не отключали". За едой приходит Манолис, ему недавно прислали перерасчет за зимние месяцы с просьбой оплатить 1400 евро. Он признается, что "едва не получил сердечный приступ", боится отключения света и не знает, как быть дальше.

Скот на убой

Я отправляюсь на остров Наксос. Его экономика зависит от туризма и сельского хозяйства. Многие местные фермеры разоряются из-за подорожания топлива, кормов, сырья.

Среди них - скотовод Стелиос Захаратос. "В моей семье - четыре поколения фермеров, - говорит он. - Но на мне династия закончится". Кризис превращается в экзистенциальную угрозу для агросектора: последнее время были забиты более 300 коров и 30 тысяч коз и овец.

Из 1200 фермеров Наксоса около 150 могут закрыть хозяйства до конца года, если не получат помощи из Афин или Брюсселя, предупреждает президент местного кооператива Димитрис Капунис. "Расходы на откачку воды выросли с 7 евро в час до 30 евро, а удобрения подорожали с 300 до 1000 евро за тонну", - уточняет он.

Рыбаки на суше

Не лучше обстоят дела и у рыбаков, рассказывает Стаматис Сергис: "Раньше я платил за судовой дизель 40 центов, а теперь - полтора евро. Я не могу заработать даже 50 евро в день. Поэтому я держу судно на приколе и работаю в других местах". Его прогноз мрачен: "Через десять лет рыбаков не останется".

Греческое правительство работает над вариантами поддержки населения: повышение арендной платы ограничено, малообеспеченные семьи получают субсидию, отдельные выплаты предусмотрены для тех, кто не справляется со счетами за электричество. Люди могут получить до 600 евро помощи по линии программы, финансируемой за счет греческих и европейских налогоплательщиков".