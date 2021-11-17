Греция просит вернуть скульптуры

Греция вновь призвала Великобританию вернуть в Афины мраморные скульптуры храма Парфенона. Эта тема обсуждалась на встрече премьер-министров обеих стран. До сих пор Лондон не возвращал сокровища, указывая, что они были вывезены законно около 200 лет назад. Их снял с Парфенона тогдашний британский посол в Османской империи. Некоторые современники упрекали посла в краже, другие уверяли, что он спас скульптуры от уничтожения.