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Греция

Греция зазывает туристов

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Туристы фотографируются на фоне Парфенона в афинском Акрополе
Туристы фотографируются на фоне Парфенона в афинском Акрополе   -   Авторское право  Thanassis Stavrakis/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Греция рискует не досчитаться сотен тысяч туристов из России и Украины этим летом. Но решение властей раньше открыть турсезон, похоже, приносит свои плоды.

Если в начале украино-российского конфликта наблюдался спад, то в последние недели, как утверждают в минтуризма страны, европейцы вновь стали интересоваться турами в Грецию.

Так, в поисковике Google резко увеличилось число соответствующих запросов - особенно от пользователей из Великобритании и Германии.

Сигурд Роземейер, туристка из Германии:
"Сначала казалось, что это не самое удачное время для путешествий. Но мы пережили такие непростые два года. Поэтому решили, что ехать нужно. Мыслями мы по-прежнему с украинским народом, но надо сделать что-то для себя".

За два года пандемии местная индустрия гостеприимства серьёзно пострадала. Те, кто удержался на плаву, расчитывают компенсировать убытки в году нынешнем.

Никос Макропулос, владелец магазина сувениров:
"Доходы в предыдущие два сезона были близки к нулю. Мы надеемся, что этот будет лучше. Есть признаки, что так оно и будет. Но сегодня нельзя быть ни в чем уверенным".

Андонис Марис, владелец ювелирного магазина:
"Мы надеемся, что дела будут лучше, чем в прошлом году. Мы начали с очень хороших показателей, но из-за войны и роста цен всё застопорилось".

В то же время, Греции приходится соперничать с таким мощными конкурентами, как Турция и Испания. Они стремятся привлечь туристов из одних тех же стран.

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