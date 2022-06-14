English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Польша

Беженцы без украинского гражданства

Access to the comments Комментарии
 Magdalena Chodownik
euronews_icons_loading
Арбан и Хулан.
Арбан и Хулан.   -   Авторское право  Euronews

Около 4 миллионов беженцев пересекли украинско-польскую границу после начала войны. Большинство из них – граждане Украины. Но не все. Среди них есть представители более 10 национальностей. В общей сложности в Польше насчитывается 105 тыс. беженцев без украинского гражданства.

«Все те, кто бежал от войны, и уведомили нас об этом, смогли пересечь украинско-польскую границу, — объясняет пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская. — Но специальный закон обеспечивает права граждан Украины. Только они могут оставаться в Польше на законных основаниях. Все другие должны легализовать свое пребывание, если они хотят остаться в Польше».

Арбан и Хулан — выходцы из Центральной Азии, проживавшие много лет на территории Украины. Сейчас они оказались в бюрократической ловушке. Для их безопасности мы не будем показывать их лиц.

Арбан: «Перешли границу мы на поезде. Они задали вопрос: куда едете? Мы объяснили ситуацию: вот, началась война. Мы показали свои документы украинские: вот мы с Украины приехали. Но видно, ясно, что мы не граждане Украины, а резиденты».

Хулан: «Мы сначала жили в платном хостеле. Через месяц мы нашли бесплатный хостел. Потом моя девушка сдала [документы] на канадскую визу. Я тоже сдавал документы. Когда пришли визы, мне в ней было отказано. К сожалению, я тут остался. Но я хотел здесь сделать документы для Польши. Мне сказали, что сначала мне надо работать, чтобы получить карту на жительство. Я ищу работу, но пока не могу найти, официальную».

Арбан: «Поехали в хостел. Уже приехали юристы и сказали, что по поводу документации уже поздно. Да, если бы была возможность и шансы на то, чтобы получить какие-либо документы, мы бы остались на работу. Нам сказали, что в течение 15 дней надо было подавать документы. Говорят, что с этим всё сложно. И теперь уже вариант только ехать на родину. Либо обратно возвращаться в Украину. Но как возвращаться в Украину, если такая ситуация там?»

Беженцам оказывают помощь международные организации, такие как Международная организация по миграции. Но и в этом случае объем их прав зависит от того, есть ли у них украинский паспорт или какой-либо другой украинский документ.

«Если у них есть украинский вид на жительство, они получают больше помощи и имеют право оставаться в Польше в течении одного года, — говорит глава представительства Международной организации по миграции Ливия Стып-Рековская. — Но если у них его нет, то, к сожалению, они имеют право оставаться в Польше только 15 дней из-за чрезвычайных обстоятельств. За это время они имеют возможность подать заявление о получении вида на жительство. Но в нынешних обстоятельствах получить его непросто».

Хотя большинство беженцев из Украины без украинских паспортов уже уехали из Польши, многие еще пытаются легализовать свое пребывание здесь и после тяжелых переездов начать новую жизнь.