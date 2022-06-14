Беженцы без украинского гражданства

Около 4 миллионов беженцев пересекли украинско-польскую границу после начала войны. Большинство из них – граждане Украины. Но не все. Среди них есть представители более 10 национальностей. В общей сложности в Польше насчитывается 105 тыс. беженцев без украинского гражданства.

«Все те, кто бежал от войны, и уведомили нас об этом, смогли пересечь украинско-польскую границу, — объясняет пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская. — Но специальный закон обеспечивает права граждан Украины. Только они могут оставаться в Польше на законных основаниях. Все другие должны легализовать свое пребывание, если они хотят остаться в Польше».

Арбан и Хулан — выходцы из Центральной Азии, проживавшие много лет на территории Украины. Сейчас они оказались в бюрократической ловушке. Для их безопасности мы не будем показывать их лиц.

Арбан: «Перешли границу мы на поезде. Они задали вопрос: куда едете? Мы объяснили ситуацию: вот, началась война. Мы показали свои документы украинские: вот мы с Украины приехали. Но видно, ясно, что мы не граждане Украины, а резиденты».

Хулан: «Мы сначала жили в платном хостеле. Через месяц мы нашли бесплатный хостел. Потом моя девушка сдала [документы] на канадскую визу. Я тоже сдавал документы. Когда пришли визы, мне в ней было отказано. К сожалению, я тут остался. Но я хотел здесь сделать документы для Польши. Мне сказали, что сначала мне надо работать, чтобы получить карту на жительство. Я ищу работу, но пока не могу найти, официальную».

Арбан: «Поехали в хостел. Уже приехали юристы и сказали, что по поводу документации уже поздно. Да, если бы была возможность и шансы на то, чтобы получить какие-либо документы, мы бы остались на работу. Нам сказали, что в течение 15 дней надо было подавать документы. Говорят, что с этим всё сложно. И теперь уже вариант только ехать на родину. Либо обратно возвращаться в Украину. Но как возвращаться в Украину, если такая ситуация там?»

Беженцам оказывают помощь международные организации, такие как Международная организация по миграции. Но и в этом случае объем их прав зависит от того, есть ли у них украинский паспорт или какой-либо другой украинский документ.

«Если у них есть украинский вид на жительство, они получают больше помощи и имеют право оставаться в Польше в течении одного года, — говорит глава представительства Международной организации по миграции Ливия Стып-Рековская. — Но если у них его нет, то, к сожалению, они имеют право оставаться в Польше только 15 дней из-за чрезвычайных обстоятельств. За это время они имеют возможность подать заявление о получении вида на жительство. Но в нынешних обстоятельствах получить его непросто».

Хотя большинство беженцев из Украины без украинских паспортов уже уехали из Польши, многие еще пытаются легализовать свое пребывание здесь и после тяжелых переездов начать новую жизнь.