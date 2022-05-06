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Испания

Украинские танцоры на балетной сцене Испании

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Занятия труппы Национального балета Испании
Занятия труппы Национального балета Испании   -   Авторское право  euronews

Национальный балет Испании пополнил свои ряды. Новые танцоры знаменитой труппы - из Украины. Они были вынуждены покинуть родную страну, когда там началась война.

Анастасия Ковалевская, украинская балерина:
"На следующий день нам написали, что спектакля не будет. Всё, больше ничего не писали. Все начали просто спасаться. И только через месяц нам сказали, что есть возможность заниматься в классах, но мало людей сейчас в Украине".

В Мадриде их приняла пианиста коллектива - украинка по происхождению. Она помогла новоприбывшим пройти все необходимые бюрократические процедуры.

Виктория Глущенко, пианистка Национального балета Испании:
"Оформляла документы, проездные на общественный транспорт, потом помогала оформлять карточки социального страхования, чтобы они могли пользоваться медуслугами. У одной девочки возникли проблемы с зубами, пришлось искать дантиста, чтобы тот вылечил их бесплатно".

Когда начались боевые действия, некоторые наши собеседники были в Киеве. Кому-то удалось перебраться в испанскую столицу вместе с родными.

Карлос Марласка, корреспондент Euronews:
"Семь украинских танцоров попали сюда по программе «Новые таланты», - по привлечению студентов последних курсов, как местных, так и из за рубежа. Трое из них также выступят с «Жизелью» в Королевском театре в Мадриде в середине мая".

Худрук театра считает своей задачей сделать так, чтобы включение этих профессиональных танцоров в состав группы не выглядело как акт благотворительности.

Хоакин Де Лус, худрук Национального балета Испании:
"Решение принималось на основе также художественных критериев. Иначе это было бы ничем иным, как нашим желанием раскрыть им свои объятия. Но вывести их на сцену — это ответственность перед публикой, перед великим театром, этой труппой, танцевальным миром Испании".

После нелёгкого старта новые члены балетной труппы постепенно вливаются в коллектив и начинают чувствовать в себе силы для того, чтобы творить.

Елизавета Семененко, украинская балерина:
"Я чувствую себя комфортно, я очень благодарна балетной труппе за эту возможность. Это просто прекрасно".

На помощь новичкам пришли их бывшие соотечественники, с успехом выступающим на балетной сцене в Испании.